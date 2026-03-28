Kemenhaj Dorong Ganti Rugi bagi Jemaah Umrah Terdampak Kebakaran Bus

Bus yang mengangkut jemaah umrah asal Indonesia terbakar dalam perjalanan dari Mekkah menuju Madinah pada Kamis (26/3/2026). Insiden terjadi setelah melewati pos pemeriksaan terakhir, sekitar 50 kilometer sebelum memasuki Kota Madinah.

Staf Teknis Haji Kantor Urusan Haji (KUH), M Ilham Effendy memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Seluruh jemaah yang berjumlah 24 orang berhasil selamat setelah sopir bertindak cepat saat muncul tanda-tanda gangguan pada kendaraan.

“Alhamdulillah semua jemaah berjumlah 24 orang selamat. Sopir sigap menghentikan bus dan langsung meminta jemaah turun saat muncul tanda-tanda gangguan,” ujar Ilham dalam keterangan resmi, Sabtu (28/3/2026).

Meski sempat menimbulkan kepanikan, seluruh jemaah berhasil dievakuasi dengan aman dan kemudian dipindahkan menggunakan bus pengganti. Saat ini, para jemaah telah tiba di Madinah dan dalam kondisi stabil.

“Saat ini jemaah sudah berada di Madinah, beristirahat dengan baik dan dalam kondisi yang stabil. Kami terus berkomunikasi dengan pendamping jemaah dan pihak muassasah untuk memastikan kebutuhan mereka terpenuhi,” kata Ilham.

Kementerian Haji dan Umrah RI melalui Kantor Urusan Haji juga tengah berkoordinasi dengan pihak terkait guna memastikan jemaah mendapatkan dukungan lanjutan, termasuk kompensasi atas barang bawaan yang ikut terbakar dalam kejadian tersebut.

“Kami sedang berkomunikasi dengan pihak muassasah agar jemaah mendapatkan kompensasi yang layak, mengingat seluruh barang bawaan mereka ikut terbakar,” ujarnya.