Kemenhaj Berhasil Pulangkan 2.248 Jemaah Umrah, Dua Hari Penuh Ketegangan

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI melalui Kantor Urusan Haji (KUH) KJRI Jeddah terus memperketat pengawasan dan pendampingan terhadap jemaah umrah Indonesia di tengah eskalasi konflik di Timur Tengah.

Dalam pemantauan intensif selama dua hari terakhir, 15–16 Maret 2026, tercatat sebanyak 2.248 jemaah umrah telah difasilitasi kepulangannya ke Tanah Air.

Proses pemulangan dilakukan melalui Bandara Internasional King Abdulaziz di Jeddah dan Bandara Amir Muhammad bin Abdulaziz di Madinah.

Berdasarkan data Satgas Bandara, pada 15 Maret 2026 sebanyak 541 jemaah dipulangkan. Angka ini meningkat signifikan pada 16 Maret 2026 dengan total 1.707 jemaah kembali ke Indonesia.

Pemulangan dilakukan menggunakan sejumlah maskapai, di antaranya Garuda Indonesia, Lion Air, Saudia Airlines, Turkish Airlines, Emirates, dan Qatar Airways.

Staf Teknis Urusan Haji KJRI Jeddah, Muhammad Ilham Effendy, menegaskan komitmen pemerintah dalam menjamin keselamatan dan hak jemaah selama berada di Tanah Suci.

"Kami melakukan monitoring secara intensif di seluruh area layanan jemaah umrah untuk memastikan proses pemulangan berjalan lancar," ujar Ilham di Jeddah, Selasa (17/3/2026).

Dia menambahkan, fokusnya tidak hanya pada aspek transportasi, tetapi juga merespons cepat setiap kendala yang dihadapi jemaah di lapangan, termasuk masalah akomodasi dan pelindungan jemaah pasca insiden tertentu.

Secara kumulatif, jumlah jemaah umrah Indonesia yang telah kembali ke Tanah Air sejak 28 Februari hingga 16 Maret 2026 mencapai 28.170 orang.

Kementerian Haji dan Umrah RI juga mengimbau seluruh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) untuk tetap profesional dan bertanggung jawab terhadap pelayanan jemaah, mulai dari keberangkatan hingga kepulangan ke daerah asal.