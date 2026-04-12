Kemenhaj Balas Sentilan PDIP: Skema 'War Tiket' Haji Cuma untuk Kuota Tambahan

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menegaskan, wacana skema war tiket atau perebutan tiket untuk ibadah haji tidak akan mengganggu antrean reguler maupun stabilitas keuangan haji. Skema ini rencananya hanya akan diterapkan secara spesifik untuk mengelola kuota tambahan yang didapatkan Indonesia.

Kepala Biro Humas Kemenhaj, Hasan Afandi, menjelaskan mekanisme ini muncul sebagai solusi saat ada tambahan kuota dari Arab Saudi sehingga tidak mengambil jatah jemaah yang sudah mengantre bertahun-tahun.

"War tiket ini adalah wacana yang diangkat ketika Indonesia mendapatkan kuota tambahan. Jadi tidak mengganggu antrean dan keuangan haji," ujar Hasan Afandi saat dihubungi wartawan, Minggu (12/4/2026).

Konsep ini merujuk pada penjelasan Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf. Pemerintah akan menetapkan program dan paket harga, kemudian jemaah yang memenuhi syarat kesehatan serta finansial dapat bersaing melalui mekanisme first come first served atau siapa cepat dia dapat.

Sebelumnya, Kapoksi PDIP Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, menegaskan bahwa setiap perubahan sistem pemberangkatan haji wajib mengedepankan prinsip keadilan. Ia mengingatkan pemerintah untuk tetap memprioritaskan jemaah yang sudah masuk daftar tunggu jauh sebelum lembaga pengelola keuangan haji terbentuk.

"Penetapan perjalanan haji harus memiliki prinsip distribusi berkeadilan. Artinya, negara berkewajiban untuk tetap memberangkatkan terutama jemaah dalam antrean yang faktanya telah ada jauh sebelum adanya BPKH," kata Selly Gantina dalam keterangannya pada Jumat (10/4/2026).

Selly merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 yang menempatkan jemaah sesuai urutan pendaftaran. Saat ini tercatat ada sekitar 5 juta orang yang masih menunggu giliran berangkat ke Tanah Suci.

"Realitas utama kita hari ini, yaitu adanya sekitar 5 juta jemaah yang sudah masuk dalam daftar antrean dan menunggu bertahun-tahun," ujarnya.

Legislator PDIP ini juga menyoroti risiko munculnya biaya tambahan dalam skema pendaftaran langsung. Tanpa pengawasan ketat, sistem tersebut dikhawatirkan membuka celah spekulasi dan praktik komersialisasi ibadah yang tidak sehat.

"Menyangkut kemungkinan adanya celah biaya tambahan dalam skema 'war tiket', ini menjadi catatan penting. Tanpa tata kelola yang kuat, transparan, dan akuntabel, skema seperti ini berpotensi membuka ruang spekulasi, bahkan komersialisasi yang tidak sehat dalam ibadah haji," tegas Selly.