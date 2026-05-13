Kejutan di Kloter 73 Banyumas, Tukang Parkir Ini Bisa Berangkat Haji Duluan!

Derit roda kendaraan yang keluar masuk area parkir Pasar Pon, Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, telah menjadi irama hidup Sucipto selama puluhan tahun.

Di tengah panas matahari, guyuran hujan, hingga hiruk-pikuk pasar tradisional yang nyaris tak pernah tidur, pria berusia 64 tahun itu tetap setia berdiri mengatur kendaraan sambil menggenggam peluit kecil di tangannya.

Namun siapa sangka, dari profesi sederhana sebagai tukang parkir itulah lahir sebuah perjalanan spiritual besar menuju Tanah Suci.

Sucipto, warga Kelurahan Sumampir, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, membuktikan panggilan berhaji bukan hanya milik mereka yang hidup berkecukupan.

Dengan penghasilan rata-rata sekitar Rp50 ribu per hari sebagai juru parkir, ditambah pekerjaan sambilan sebagai petugas keamanan malam di kawasan perumahan pemda dengan gaji Rp900 ribu per bulan, ia berhasil mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima.

Pada 14 Mei mendatang, Sucipto dijadwalkan berangkat bersama rombongan calon jamaah haji Banyumas yang tergabung dalam Kelompok Terbang (Kloter) 73 melalui Embarkasi Solo.

Perjalanan itu bukan sekadar perjalanan lintas negara menuju Arab Saudi. Bagi Sucipto, itu adalah hasil dari ribuan hari penuh pengorbanan, menahan keinginan pribadi, menyisihkan uang receh sedikit demi sedikit, serta menjaga keyakinan agar cita-cita berhaji tidak padam oleh keterbatasan ekonomi.

“Profesi saya (tukang) parkir, kalau malam bantu jaga keamanan di perumahan. Dari situ saya nabung sedikit-sedikit,” kata Sucipto saat ditemui di rumah sederhananya di Kelurahan Sumampir, Kecamatan Purwokerto Utara, dilanisr dari ANTARA, Rabu (13/5/2026).

Menabung dari Uang Receh

Rumah sederhana milik Sucipto kini mulai ramai didatangi tetangga, kerabat, hingga warga sekitar tempatnya bekerja. Mereka datang membawa doa dan rasa bangga atas perjuangan panjang pria sederhana tersebut.

Di sudut ruang tamu, koper berwarna gelap tampak sudah tertata rapi. Perlengkapan ibadah juga telah dipersiapkan. Tinggal menghitung hari sebelum dirinya benar-benar berangkat menuju Baitullah.

Perjalanan panjang itu dimulai sejak tahun 2012. Saat itu, kondisi ekonomi keluarga masih jauh dari kata mapan. Ketiga anaknya masih membutuhkan biaya pendidikan, sementara kebutuhan rumah tangga terus berjalan.

Namun di tengah segala keterbatasan itu, Sucipto tetap menyisihkan sebagian kecil penghasilannya untuk tabungan haji.

“Kalau habis bayar sekolah anak-anak, ada sisa empat puluh ribu, lima puluh ribu, saya tabung. Sedikit-sedikit,” katanya.

Tabungan itu awalnya disimpan secara sederhana. Setelah jumlahnya cukup, ia memindahkannya ke rekening bank. Proses tersebut terus berlangsung bertahun-tahun tanpa henti.

Bahkan, menabung saja belum cukup untuk memenuhi biaya setoran awal haji. Dalam sebuah keputusan besar yang penuh pengorbanan, Sucipto akhirnya menjual sebidang tanah miliknya demi melengkapi biaya setoran awal sebesar Rp25,5 juta.

“Waktu itu saya punya tanah sedikit, saya jual. Buat nambah setoran awal,” katanya.

Keputusan menjual tanah bukan perkara mudah. Aset tersebut merupakan salah satu harta keluarga yang nilainya terus meningkat. Namun bagi Sucipto, panggilan ke Tanah Suci memiliki makna yang jauh lebih besar dibanding nilai materi.

Menjaga Mimpi di Tengah Keterbatasan

Sejak tahun 1999, Sucipto telah menjadi bagian dari denyut kehidupan Pasar Pon. Ia mengenal para pedagang yang datang sebelum subuh, pembeli yang berdesakan mencari kebutuhan pokok, hingga kendaraan yang silih berganti memenuhi area parkir.

Di pasar itulah ia dikenal banyak orang. Sebagian memanggilnya Pak Sipto, sebagian lain hanya menyapa dengan senyum hangat dan anggukan sederhana.

Karena itulah, kabar keberangkatannya ke Tanah Suci cepat menyebar. Ucapan selamat dan doa terus berdatangan dari rekan kerja, pedagang pasar, hingga warga kompleks tempat ia bekerja menjaga keamanan pada malam hari.

Saat menceritakan hal tersebut, mata Sucipto tampak berkaca-kaca.

“Kadang nelangsa, kadang senang. Warga perumahan pada bangga, nyelameti (memberikan selamat) saya. Tiga RT di sana ikut senang,” katanya.

Sebagai kepala keluarga dengan tiga anak, Sucipto mengaku selama bertahun-tahun lebih memprioritaskan pendidikan anak-anaknya. Bahkan, ia pernah harus berutang demi memenuhi kebutuhan keluarga dan biaya sekolah.

Namun di tengah tekanan ekonomi, ia tetap menjaga tabungan hajinya agar tidak terpakai.

Baginya, pendidikan anak adalah investasi dunia, sedangkan haji merupakan investasi akhirat. Keduanya sama-sama penting dan harus diperjuangkan dengan kesungguhan.

Kini, ketiga anaknya telah tumbuh dewasa dan sebagian telah bekerja membantu orang tua.

Persiapan Menuju Tanah Suci

Menjelang keberangkatan, Sucipto mulai mempersiapkan kondisi fisiknya. Setiap pagi ia rutin berjalan kaki untuk menjaga stamina. Ia juga telah mengikuti vaksinasi dan manasik haji bersama calon jamaah lainnya.

Meski usianya tak lagi muda, semangatnya justru semakin kuat.

Bagi Sucipto, perjalanan ke Tanah Suci bukan hanya soal kesiapan fisik, tetapi juga kesiapan hati dan spiritualitas.

Di sela aktivitas menjaga parkiran, ia kini lebih sering berzikir. Saat bertugas menjaga keamanan pada malam hari, ia menyempatkan diri membaca doa-doa yang kelak akan dipanjatkan di depan Ka’bah.

Ia ingin membawa doa untuk keluarga, anak-anak, tetangga, rekan kerja, dan semua orang yang selama ini mendukung perjuangannya.

“Labbaikallahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. La syarika laka,” ucapnya lirih.

Kalimat talbiyah itu bukan sekadar lantunan doa. Ia menjadi simbol perjalanan panjang seorang pekerja kecil yang menjaga mimpi besarnya dengan penuh ketekunan dan keyakinan.

Inspirasi bagi Umat

Kisah Sucipto menjadi pengingat bahwa ibadah haji bukan semata persoalan kemampuan finansial dalam arti besar. Lebih dari itu, haji adalah tentang ketekunan, disiplin, pengorbanan, dan keyakinan yang terus dirawat selama bertahun-tahun.

Di tengah anggapan biaya haji semakin mahal dan sulit dijangkau masyarakat kecil, Sucipto justru membuktikan bahwa mimpi besar bisa lahir dari profesi sederhana.

Dari peluit kecil di area parkir, uang receh yang dikumpulkan setiap hari, malam-malam panjang menjaga keamanan, hingga sebidang tanah yang rela dijual, semuanya menjadi bagian dari perjalanan spiritual menuju Baitullah.

Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Banyumas, H Afifuddin Idrus, menilai perjuangan Sucipto merupakan bukti nyata panggilan berhaji tidak ditentukan semata oleh tingkat ekonomi.

"Luar biasa. Ini membuktikan bahwa kalau ada kemauan, pasti ada jalan. Beliau sudah menunjukkan langkah nyata, punya kemauan, punya keimanan, lalu istiqamah berusaha hingga akhirnya bisa berangkat," katanya.

Menurut Afifuddin, kisah seperti yang dialami Sucipto dapat menjadi inspirasi besar bagi masyarakat luas, termasuk mereka yang sebenarnya secara ekonomi lebih mapan tetapi belum memiliki keberanian atau tekad untuk mendaftarkan diri sebagai calon jamaah haji.

“Kadang, justru orang-orang yang di atas kertas tergolong mampu belum tentu melangkah. Sementara Sucipto, dengan profesi sederhana, mampu membuktikan bahwa sesuatu yang kelihatannya mustahil bisa diwujudkan dengan tekad dan ikhtiar,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan di Kabupaten Banyumas terdapat sejumlah calon jemaah haji dari kalangan masyarakat sederhana dengan kisah perjuangan yang tidak kalah menginspirasi.

Ada yang menabung dari hasil berjualan peyek. Ada pula pedagang siomay yang sebelumnya telah berhaji dan tahun ini mampu memberangkatkan tiga anaknya ke Tanah Suci.

Kisah-kisah tersebut menjadi bukti bahwa panggilan Allah dapat datang kepada siapa saja. Tidak memandang profesi, status sosial, maupun tingkat ekonomi.

Beberapa hari lagi, ketika pesawat yang membawa Sucipto lepas landas menuju Tanah Suci, ia tidak hanya membawa koper dan perlengkapan ibadah.