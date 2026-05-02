Keberhasilan Operasional Haji, Embarkasi YIA Jadi Model Percontohan Nasional

Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) menyebut keberhasilan operasional haji di Embarkasi Yogyakarta International Airports (YIA) di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi model percontohan nasional bagi daerah lain.

Sebelumnya, Gus Irfan secara resmi melepas 357 calon haji Kloter 8 asal Bantul di Embarkasi Yogyakarta International Airport (YIA) Jumat (1/5/2026) malam.

"Yogyakarta ini istimewa, karena menjadi yang pertama memberangkatkan jamaah calon haji melalui fasilitas hotel. Jika ini berhasil, akan saya jadikan model percontohan untuk daerah lain yang ingin membuka embarkasi tanpa harus membangun asrama haji yang mahal perawatannya," ujar Gus Irfan saat prosesi pelepasan dikutip dari keterangan tertulis yang diterima di Yogyakarta, Sabtu (2/5/2026).

​Selain memuji inovasi di DIY, Gus Irfan menyampaikan salam hormat dari Presiden Prabowo Subianto. Beliau menitipkan pesan agar jemaah calon haji mendoakan keselamatan bangsa Indonesia di tengah ketidakpastian situasi dunia.

"​Terkait teknis pelaksanaan ibadah, kami mengimbau agar jamaah tidak melakukan aktivitas di luar agenda resmi, berkaca pada kejadian kelompok jamaah yang sempat tertahan di Jabal Magnet," tutur dia.

Lebih jauh Gus Irfan meminta jemaah calon haji fokus pada ibadah wajib dan tidak memaksakan ibadah sunah demi menjaga kebugaran fisik menjelang puncak haji.

Apresiasi ke Kemenhaj

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam sambutan tertulis yang dibacakan Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X, memberikan apresiasi atas dedikasi Kementerian Haji dan Umrah dalam memberikan pelayanan terbaik.

Sultan menekankan pentingnya kenyamanan dan keamanan jamaah di tengah dinamika geopolitik global.

"Saya berharap jamaah calon haji dapat menjaga sikap dan perilaku sebagai duta bangsa yang mencerminkan nilai-nilai luhur kita. Semoga seluruh jamaah diberikan kesehatan hingga kembali ke tanah air sebagai haji yang mabrur," harap KGPPA Paku Alam X.

​Senada dengan hal tersebut, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko yang hadir dalam prosesi pelepasan menyoroti efisiensi biaya dan jarak yang dirasakan warga DIY dengan adanya embarkasi di YIA.