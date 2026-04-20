Keberangkatan 84 Kloter Dipusatkan di Terminal 2F Bandara Soetta, Terdiri 35.285 Calon Haji

PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) Kantor Cabang Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta) Tangerang, Banten, menyebutkan proses keberangkatan 84 kelompok terbang (kloter) jamaah calon haji 2026 akan dipusatkan atau terintegrasi di Terminal 2F. Sesuai rencana, jadwal keberangkatan terhadap 84 kloter dengan jumlah 35.285 calon haji ini, akan berlangsung mulai 22 April hingga 21 Mei 2026.

"Kami telah menyiapkan alur layanan berbasis kloter di Terminal 2F serta memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Hal ini dilakukan untuk mendukung proses keberangkatan yang tertib, lancar dan tepat waktu," ujar General Manager Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Heru Karyadi di Tangerang, Senin (20/4/2026).

Tiga Embarkasi

Selanjutnya Heru menyebutkan, total 84 kelompok terbang (kloter) keberangkatan dan kepulangan tersebut berasal dari tiga embarkasi, yakni Banten, Jakarta–Bekasi dan Jakarta–Pondok Gede.

Kendati demikian, lanjutnya, seluruh kesiapan operasional di Terminal 2F Bandara Soetta dipastikan telah dilakukan untuk mendukung kelancaran pelayanan jamaah calon haji.

Menurut dia, Terminal 2F yang memiliki luas 27.418 meter persegi ini telah disiapkan dengan kapasitas layanan hingga 6,1 juta per tahun. Dimana, fasilitas yang tersedia antara lain ruang tunggu berkapasitas hingga 3.000 orang, sistem layanan penumpang terintegrasi, serta masjid seluas 3.136 meter persegi yang mampu menampung sekitar 800 orang.

Mekkah Route

Selain itu, layanan Mekkah Route kembali dioperasikan untuk memudahkan proses perjalanan jamaah. Melalui layanan ini, proses keimigrasian Arab Saudi dilakukan sebelum keberangkatan sehingga waktu tunggu saat tiba di Arab Saudi dapat lebih singkat.

"Untuk mendukung layanan tersebut, disiapkan 10 konter khusus di area steril terminal. Seluruh alur pelayanan dirancang secara sistematis, mulai dari kedatangan jemaah di bandara, penempatan berdasarkan kloter, proses pemeriksaan dokumen, hingga keberangkatan menuju pesawat," jelas Heru.

Ia mengatakan pengaturan ini dilakukan untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan selama proses keberangkatan. Oleh karenanya, Bandara Soekarno-Hatta bersama seluruh pemangku kepentingan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan guna mendukung penyelenggaraan ibadah haji yang aman, tertib dan nyaman.