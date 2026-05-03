Kasus Koper Rusak Terulang, DPR Soroti Kualitas Perlengkapan Jemaah Haji

Penyelenggaraan ibadah haji 2026 diwarnai keluhan jemaah terkait koper yang rusak saat tiba di Makkah, Arab Saudi.

Berdasarkan informasi yang beredar, puluhan koper dilaporkan mengalami kerusakan, mulai dari bodi pecah, roda patah, ritsleting rusak, hingga pegangan terlepas.

Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan, mengatakan pihaknya telah menyampaikan teguran kepada maskapai penerbangan terkait insiden tersebut. Ia juga menegaskan sanksi tengah disiapkan.

“Kami tegur dan kami siapkan penaltinya juga,” ucap Gus Irfan dalam pernyataannya dikutip inilah.com, Minggu (3/5/2026).

Dia berharap kejadian serupa tidak kembali terulang pada pemberangkatan berikutnya.

Di sisi lain, Wakil Ketua MPR sekaligus Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid menyayangkan insiden tersebut.

Ia menyebut dalam penyelenggaraan haji sebelumnya, masalah koper rusak sudah pernah terjadi.

"Pertama tentu kita sangat menyayangkan terulangnya kasus masalah koper ini. Padahal dengan semangat baru, dengan kementerian yang baru, mestinya pihak penyedia atau pihak yang dalam tanda kutip menerima memenangkan tender atau pemenang pesanan untuk koper, harusnya juga menghadirkan semangat baru, yaitu membantu sukses dengan menghadirkan koper yang betul-betul berkualitas," kata HNW kepada wartawan.

Ia menilai, jika koper jemaah tidak berkualitas, apalagi sampai pecah, jelas ini mengganggu jemaah untuk melaksanakan ibadah haji.

"Mengganggu juga kesiapan psikis ya, karena kalau koper bermasalah tentu ini juga berdampak," ucap dia.

HNW mengatakan, jika ada temuan seperti ini, para calon jemaah bisa segera melapor kepada kepala rombongan agar segera mendapat tindak lanjut.

“Sudah seharusnya para calon jemaah haji yang kopernya mendapatkan masalah ini segera lapor ke pihak Karom (Kepala Rombongan) untuk kemudian dilanjutkan ke pihak Kementerian Haji, supaya ada perhatian serius dari Kementerian Haji," kata HNW.

"Supaya Kementerian Haji juga bisa dengan data-data itu menegur keras pihak penyedia koper untuk segera mengganti, gitu ya. Segera mengganti atau memberikan ganti rugi," sambung dia.