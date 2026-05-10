Kapan Batas Akhir Vaksinasi Haji 2026? Cek Aturan Terbaru Arab Saudi

Pemerintah Arab Saudi resmi menetapkan kebijakan baru terkait vaksinasi bagi jemaah haji tahun 1447 H/2026 M.

Aturan tersebut menjadi perhatian penting bagi calon jemaah dari seluruh dunia, termasuk Indonesia, mengingat aspek kesehatan kini menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Kementerian Kesehatan Arab Saudi menetapkan batas waktu maksimal penerimaan vaksinasi bagi jemaah haji, yakni tidak lebih dari 10 hari sebelum dimulainya musim haji 1447 H/2026 M.

Kebijakan itu ditegaskan sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan jemaah selama menjalankan ibadah di tengah tingginya kepadatan di Tanah Suci.

Otoritas kesehatan menyebut vaksinasi sebagai garis pertahanan pertama untuk memastikan jemaah dapat beribadah dengan aman dan dalam kondisi fisik yang optimal.

Dilansir dari Saudi Gazette, Minggu (10/5/2026),, Kementerian Kesehatan Arab Saudi merekomendasikan tiga jenis vaksin utama, yaitu vaksin meningokokus (meningitis), COVID-19, dan influenza musiman.

Ketiga vaksin tersebut dinilai memiliki peran penting dalam menekan potensi penyebaran penyakit selama musim haji yang melibatkan jutaan orang dari berbagai negara.

Untuk mempermudah akses layanan, jemaah dapat melakukan pemesanan vaksin melalui aplikasi Sehhaty, yang terintegrasi dengan layanan klinik imunisasi dewasa di seluruh wilayah Arab Saudi.

Kementerian juga menegaskan vaksin-vaksin tersebut dapat diberikan secara bersamaan maupun terpisah, tergantung pada hasil pemeriksaan dan rekomendasi tenaga medis.

Seluruh vaksin yang digunakan telah memenuhi standar keamanan yang ditetapkan, termasuk bagi kelompok rentan seperti ibu hamil.

Strategi Preventif Jaga Kesehatan Jemaah

Langkah itu merupakan bagian dari strategi preventif pemerintah Arab Saudi dalam memperkuat sistem kesehatan selama penyelenggaraan haji, sekaligus meminimalisasi risiko gangguan kesehatan yang dapat menghambat pelaksanaan ibadah jemaah.

Dengan meningkatnya jumlah jemaah setiap tahun, pendekatan berbasis pencegahan seperti vaksinasi menjadi krusial untuk memastikan ibadah berjalan lancar, aman, dan nyaman.