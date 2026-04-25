Kampung Haji Dekat Masjidil Haram, Harapan Baru Jemaah Indonesia

Proyek Kampung Haji Indonesia menjadi angin segar bagi calon jemaah Tanah Air. Pemerintah melalui berbagai langkah strategis kini membidik lokasi sangat dekat dengan Masjidil Haram demi meningkatkan kenyamanan ibadah, khususnya bagi jemaah lanjut usia.

Utusan Khusus Presiden bidang Energi dan Lingkungan, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan, Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, tengah berupaya mendapatkan lahan strategis tersebut.

“Bulan ini, Pak Rosan Danantara lagi menge-bid melawan beberapa puluh pesaing untuk dapat tanah 400 meter dari Masjidil Haram,” ujar Hashim dalam sebuah acara Pengarahan Ekonomi Nasional 2026 di Jakarta belum lama ini, dilansir dari ANTARA, Sabtu (25/4/2026).

Ia menjelaskan, pertimbangan utama memilih lokasi dekat Masjidil Haram adalah faktor usia jemaah Indonesia yang mayoritas sudah lanjut usia.

“Jamaah Indonesia yang ke Tanah Suci banyak yang sudah sepuh, sudah umur 60–70 tahun. Harus jalan kaki 9–10 km,” ujar Hashim.

Dengan hadirnya Kampung Haji, pemerintah berharap jemaah dapat beribadah dengan lebih nyaman, efisien, dan terjangkau.

Kawasan tersebut juga dirancang sebagai pusat berkumpulnya jemaah Indonesia dengan berbagai fasilitas penunjang.

“Saya dengar mau dibangun kurang lebih 15 menara di tempat yang pertama. Nanti ada tempat-tempat lain, restoran nasi padang atau nanti restoran Aceh. Nanti yang tua-tua, sepuh-sepuh, bisa di sana. Bisa istirahat,” ujar Hashim.

Ia menilai proyek ini sebagai terobosan penting dalam pelayanan haji Indonesia, sekaligus bentuk perhatian terhadap kebutuhan jemaah lansia.

Hashim juga mengungkapkan, peluang Indonesia mendapatkan lokasi strategis tersebut tidak lepas dari dukungan Presiden Prabowo Subianto, yang memperoleh komitmen dari Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman.

“Indonesia dapat tempat dekat dengan Kabah, dekat dengan Masjidil Haram. 2,5 km. Ini sangat berdampak positif bagi umat Islam di Indonesia,” kata Hashim.

Sebelumnya, pemerintah melalui Danantara telah mengamankan lahan seluas 45 hektare untuk pengembangan Kampung Haji Indonesia di Mekkah.