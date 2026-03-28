Jemaah Umrah Korban Bus Terbakar Kini di Madinah, Kondisi Stabil dan Terpantau

Pasca insiden kebakaran bus dalam perjalanan dari Mekkah menuju Madinah, seluruh jemaah umrah asal Indonesia kini telah berada di Madinah dalam kondisi selamat.

Dalam siaran pers Kemenhaj RI, Sabtu (28/3/2026), para jemaah tersebut langsung mendapatkan penanganan cepat setibanya di kota tujuan.

Staf Teknis Haji Kantor Urusan Haji (KUH), M. Ilham Effendy memastikan kondisi jemaah saat ini stabil dan dalam pengawasan.

Para jemaah juga telah beristirahat dengan baik setelah mengalami peristiwa yang sempat menegangkan tersebut.

“Saat ini jemaah sudah berada di Madinah, beristirahat dengan baik, dan dalam kondisi yang stabil. Kami terus berkomunikasi dengan pendamping jemaah dan pihak muassasah untuk memastikan kebutuhan mereka terpenuhi,” ujar Ilham.

Selain memastikan kondisi fisik jemaah, pihak terkait juga terus memantau kebutuhan logistik dan psikologis mereka.

Pendamping jemaah bersama pihak muassasah aktif memberikan dukungan agar para jemaah dapat kembali fokus menjalankan ibadah.

Di sisi lain, upaya koordinasi juga dilakukan untuk menindaklanjuti kerugian yang dialami jemaah akibat insiden tersebut, terutama terkait barang bawaan yang hangus terbakar.

“Kami sedang berkomunikasi dengan pihak muassasah agar jemaah mendapatkan kompensasi yang layak, mengingat seluruh barang bawaan mereka ikut terbakar dalam kejadian ini,” tegasnya.