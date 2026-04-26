Calon Haji Termuda 13 Tahun, Begini Sosok Yazid ke Tanah Suci Gantikan Ayah

Di antara wajah-wajah dewasa dan lanjut usai (lansia) yang memenuhi barisan calon jemaah haji Kloter 3 Embarkasi Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, sosok Yazid Rizky Bahri tampak berbeda. Mukanya masih remaja, raut wajahnya menyisakan kepolosan khas anak seusianya. Namun langkahnya menuju Tanah Suci menyimpan cerita yang jauh lebih besar dari usianya yang baru 13 tahun.

“Nama saya Yazid, tinggal di Kebayoran Lama,” ucap Yazid dikutip di Jakarta, Minggu (26/4/2026).

Di usia ketika sebagian besar remaja masih berkutat dengan bangku sekolah dan rutinitas harian, Yazid justru bersiap menjalani salah satu rukun Islam yang paling berat, yaitu ibadah haji. Keberangkatannya bukan tanpa alasan, ia datang membawa amanah keluarga.

“Ini ngegantiin orang tua yang berhalangan enggak bisa ikut ibadah haji,” tuturnya.

Jalankan Amanah

Baginya, amanah tersebut tidak ringan. Di balik kesempatan yang mungkin diimpikan banyak orang, Yazid justru menyimpan kegelisahan yang tidak biasa bagi anak seusianya.

Bukan sekadar soal perjalanan jauh atau keramaian jutaan jemaah, melainkan tentang tanggung jawab moral setelah menunaikan ibadah tersebut.

“Perasaannya takut, soalnya takutnya sepulang dari haji masih ngelakuin hal-hal yang enggak sepantas… enggak seharusnya,” ungkapnya.

Rasa takut itu mencerminkan kesadaran yang tumbuh lebih cepat dari usianya. Bagi Yazid, haji bukan sekadar perjalanan ibadah, tetapi titik balik yang menuntut perubahan diri.

Meski begitu, ia mengaku tidak memiliki kekhawatiran lain yang berarti.

“Enggak ada sih,” ucapnya singkat.

Membandingkan dengan Umrah

Di sisi lain, persiapan menuju Tanah Suci menjadi tantangan tersendiri. Yazid membandingkan pengalamannya dengan saat umrah sebelumnya, yang menurutnya jauh lebih sederhana.

“Persiapannya agak berat soalnya barang yang harus dibawa banyak juga. Beda sama umrah pas itu, umrah cuma barangnya enggak terlalu banyak jadi gampang. Kalau haji susah, ribet,” tuturnya.

Tak hanya soal barang bawaan, persiapan pengetahuan juga ia jalani dengan lebih serius. Yazid menyadari ibadah haji memiliki rangkaian yang lebih kompleks dibandingkan umrah.

“Persiapannya itu belajar tentang haji soalnya haji kan beda dari umrah,” tuturnya.

Dukungan keluarga menjadi kekuatan utama bagi Yazid. Ia mengaku mendapat banyak pesan dan nasihat sebelum berangkat, terutama terkait perubahan sikap setelah menunaikan ibadah haji, termasuk menggantikan sosok ayahnya dan menjaga sang ibu.

“Dukungan dari keluarga ada pasti. Terus katanya nanti harus jadi orang yang lebih baik habis haji,” ucapnya.

“Terus disuruh jaga Ibu juga nanti selama haji,” tambahnya.

Berjuang Melawan Sakit

Di balik semua persiapan dan tanggung jawab itu, Yazid menyimpan doa yang begitu personal. Sebagai seorang anak, harapannya sederhana namun penuh makna, ditujukan untuk sang Ayah yang sedang berjuang melawan sakit.

“Doa khusus semoga Ayah bisa sehat, bisa melawan penyakitnya, terus bisa jadi orang yang sukses,” tuturnya.

Harapan itu menjadi bagian dari perjalanan spiritualnya bahwa ibadah haji bukan hanya tentang dirinya, tetapi juga tentang keluarga yang ia tinggalkan dan doakan dari kejauhan.