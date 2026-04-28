Jemaah Lansia Diimbau tak Paksakan Arbain, Prioritaskan Jaga Stamina Jelang Puncak Haji

Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) mengingatkan jemaah calon haji Indonesia, khususnya kelompok lanjut usia (lansia), untuk tidak memaksakan diri menjalankan salat Arbain di Masjid Nabawi.

Imbauan tersebut disampaikan demi menjaga kondisi fisik jemaah agar tetap prima menjelang puncak ibadah haji.

Salat Arbain sendiri dikenal sebagai ibadah salat berjamaah selama 40 waktu berturut-turut di Masjid Nabawi, Madinah, Arab Saudi, yang umumnya berlangsung selama delapan hari.

Meski memiliki nilai keutamaan, Arbain bukanlah bagian dari rukun maupun kewajiban dalam ibadah haji.

“Salat Arbain bukan menjadi bagian dari rukun haji atau rangkaian amalan wajib haji, sehingga jamaah tidak harus dituntut (shalat Arbain),” ujar Anis Diyah Puspita, salah seorang petugas Bimbingan dan Ibadah (Bimbad) Daerah Kerja (Daker) Bandara PPIH Arab Saudi di Madinah, dalam pernyataannya dikutip inilah.com, Selasa (28/4/2026).

Menurut Anis, menjaga kesehatan dan kebugaran jauh lebih penting, terutama menjelang fase krusial ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

Ia menegaskan, inti dari ibadah haji terletak pada pelaksanaan wukuf di Arafah yang merupakan rukun haji dan tidak boleh ditinggalkan.

"Jangan sampai jamaah dituntut harus 40 waktu salat di Masjid Nabawi, namun ketika wukuf di Arafah pada saat puncak haji, jamaah justru kelelahan dan sakit," kata Anis.

Ia juga menegaskan, fleksibilitas dalam beribadah tetap diperbolehkan, terutama bagi jemaah yang mengalami kelelahan atau kondisi fisik yang menurun.

"Silakan salat di Nabawi, namun jika kondisi tidak fit, tidak apa-apa melaksanakan salat di hotel. Tidak perlu memaksakan diri," kata dia.

Data PPIH menunjukkan dari total sekitar 203.000 jamaah calon haji reguler Indonesia tahun ini, sebanyak 44.432 orang merupakan jemaah lansia.

Jumlah tersebut menjadi perhatian serius bagi petugas, termasuk pendamping ibadah, ketua regu (karu), dan ketua rombongan (karom), dalam memastikan kesehatan dan keselamatan jemaah.

Sementara itu, jemaah gelombang pertama telah mulai tiba di Madinah sejak 22 April 2026 dan dijadwalkan menetap sekitar sembilan hari.

Adapun gelombang kedua akan mulai diberangkatkan pada 7 Mei 2026 melalui Bandara Jeddah.

Seluruh jemaah dijadwalkan mengikuti puncak ibadah haji berupa wukuf di Arafah pada 26 Mei 2026. Dalam konteks ini, kesiapan fisik menjadi faktor krusial agar ibadah dapat dijalankan secara sempurna sesuai tuntunan syariat.