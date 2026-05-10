Jemaah Indonesia Wajib Tahu, Awas Jangan Pamer Foto Ini di Sosmed Jika tak Ingin Haji Anda Batal!

Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) kembali mengeluarkan peringatan penting bagi jemaah haji Indonesia di tengah maraknya penggunaan media sosial selama musim haji.

Imbauan tersebut tidak sekadar soal etika digital, tetapi menyangkut aspek keamanan data pribadi hingga keabsahan pelaksanaan ibadah di Tanah Suci.

PPIH mengingatkan jemaah agar tidak sembarangan mengunggah Kartu Nusuk ke media sosial. Dokumen itu bukan hanya kartu identitas biasa, melainkan memuat informasi vital yang berkaitan langsung dengan akses layanan jemaah selama di Arab Saudi.

Imbauan tersebut muncul seiring meningkatnya tren jemaah membagikan momen spiritual mereka secara daring.

Di satu sisi, hal ini menjadi bentuk syiar dan dokumentasi perjalanan ibadah. Namun di sisi lain, terdapat risiko besar yang mengintai, terutama terkait penyalahgunaan data pribadi.

Ketua PPIH Embarkasi Medan, Zulkifli Sitorus, menegaskan Kartu Nusuk berisi berbagai informasi krusial yang tidak boleh tersebar ke publik.

“Di Kartu Nusuk itu ada identitas lengkap, layanan transportasi, pemondokan, konsumsi hingga barcode. Jangan difoto lalu disebarluaskan,” jelas Zulkifli Sitorus dilansir dari Antara, Minggu (10/5/2026).

Ia mengingatkan, penyebaran foto Kartu Nusuk di media sosial berpotensi membuka akses data pribadi jemaah kepada pihak yang tidak bertanggung jawab, termasuk kemungkinan penyalahgunaan identitas.

Dokumen Vital Penentu Akses Ibadah

Lebih dari sekadar kartu identitas, Kartu Nusuk memiliki fungsi strategis dalam keseluruhan rangkaian ibadah haji. Kartu ini menjadi “kunci akses” bagi jemaah untuk memasuki berbagai lokasi penting di Tanah Suci.

Zulkifli menjelaskan tanpa Kartu Nusuk, jemaah bisa kehilangan hak untuk menjalankan ritual utama haji di kawasan suci.

“Kalau tidak ada Kartu Nusuk, jemaah tidak akan diizinkan ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf dan sai,” sambung Zulkifli.

Tak hanya itu, Kartu Nusuk juga menjadi syarat utama untuk memasuki Arafah, lokasi puncak pelaksanaan ibadah haji. Tanpa akses ke Arafah, ibadah haji seseorang dinyatakan tidak sah.

“Kalau tak bisa masuk Arafah, maka hajinya tidak sah,” tegasnya.

Peringatan itu menunjukkan keamanan Kartu Nusuk tidak hanya berdampak pada perlindungan data pribadi, tetapi juga menentukan kelancaran bahkan keabsahan ibadah haji itu sendiri.

Jaga Kesehatan dan Kebersamaan

Selain isu keamanan data, PPIH juga menekankan pentingnya menjaga kondisi fisik dan mental selama menjalankan ibadah haji.

Perjalanan ke Tanah Suci disebut sebagai panggilan suci yang harus disyukuri dengan kesiapan lahir dan batin.

Zulkifli mengingatkan agar jemaah tetap menjaga kebersamaan dan saling membantu, tanpa memandang latar belakang daerah.

“Kami juga mengingatkan jemaah agar menjaga kebersamaan dan saling membantu selama di Tanah Suci tanpa membedakan asal daerah,” pungkas Zulkifli.

Dalam konteks ibadah haji yang melibatkan jutaan umat dari berbagai negara, solidaritas dan disiplin menjadi kunci utama. Tidak hanya untuk kenyamanan bersama, tetapi juga demi menjaga kekhusyukan dan kesempurnaan ibadah.

Dengan meningkatnya digitalisasi dan keterbukaan informasi, jemaah diimbau untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial.