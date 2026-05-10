Jemaah Haji Wajib Tahu Aturan Baru Mina 2026, Larangan Total Tas Tambahan Resmi Berlaku!

Otoritas penyelenggara ibadah haji di Makkah resmi menerapkan kebijakan baru yang cukup mengejutkan bagi para calon jemaah haji 2026.

Dalam aturan terbaru tersebut, penggunaan tas troli, tas jinjing, serta barang bawaan tambahan dilarang saat pergerakan menuju Mina.

Larangan itu tertuang dalam surat edaran yang diterbitkan pada 6 Mei 2026 oleh Misi Haji di Makkah. Kebijakan tersebut menegaskan bahwa setiap jemaah hanya diperbolehkan membawa satu tas, tanpa pengecualian.

“Para petugas telah diperintahkan untuk segera memberikan pengarahan kepada jemaah dan menegakkan kepatuhan secara ketat.”

Kebijakan itu diambil sebagai langkah antisipatif terhadap potensi kepadatan ekstrem di Mina, yang dikenal sebagai salah satu titik paling padat selama pelaksanaan puncak ibadah haji.

Jutaan jemaah berkumpul di kawasan tersebut dalam waktu bersamaan, sehingga pengaturan ruang menjadi sangat krusial.

Dalam edaran yang sama, otoritas juga menekankan pentingnya kepatuhan penuh terhadap aturan ini demi kelancaran operasional di lapangan.

Oleh karena itu, jemaah diimbau untuk mempersiapkan barang bawaan secara efisien dan disiplin sebelum keberangkatan ke Mina dimulai.

“Seluruh petugas telah diarahkan untuk memberikan pengarahan kepada jemaah tanpa penundaan serta memastikan kepatuhan penuh.”

Kebijakan itu menjadi bagian dari upaya modernisasi manajemen haji yang semakin mengedepankan aspek keselamatan, efisiensi, dan kenyamanan.