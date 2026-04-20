Jemaah Haji Wajib Lapor IMEI, Hati-Hati Bawa Ponsel Baru Bisa Mati Sinyal!

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan RI mengingatkan para jemaah haji Indonesia untuk tidak mengabaikan kewajiban kepabeanan saat kembali ke Tanah Air, khususnya terkait perangkat telepon seluler yang dibeli di luar negeri.

Imbauan itu bukan sekadar formalitas administratif. Di baliknya, ada konsekuensi teknis yang bisa berdampak langsung pada aktivitas komunikasi jemaah, yakni potensi tidak berfungsinya perangkat di jaringan seluler Indonesia apabila tidak didaftarkan.

Langkah tersebut diperlukan agar perangkat dapat memperoleh akses ke jaringan seluler di Indonesia.

“Di Indonesia, untuk membawa handphone itu ada ketentuan, yang prinsipnya kalau belum didaftarkan itu tidak akan bisa mengakses jaringan lokal,” kata Kepala Seksi Impor III DJBC Kemenkeu Chinde Marjuang Praja dalam keterangannya di Jakarta, dikutip inilah.com, Senin (20/4/2026).

Prosedur Setiba di Tanah Air

Setibanya di bandara kedatangan domestik, jemaah haji yang membawa ponsel baru diwajibkan untuk segera melaporkan perangkat tersebut kepada petugas Bea Cukai.

Pelaporan tersebut menjadi pintu awal dari proses registrasi IMEI.

Selanjutnya, petugas akan melakukan perekaman nomor IMEI serta identitas jemaah sebagai dasar penelitian lebih lanjut.

Tahapan ini penting untuk memastikan bahwa perangkat yang dibawa memenuhi ketentuan dan dapat diproses dalam sistem nasional yang terintegrasi.

Skema Pembebasan Bea Masuk

Dalam prosesnya, petugas juga akan melakukan penilaian terhadap nilai barang yang dibawa oleh jemaah. Pemerintah memberikan kebijakan berbeda antara jemaah haji reguler dan khusus.

Sementara bagi jemaah haji khusus, pembebasan Bea Masuk diberikan dengan nilai kepabeanan atau Free on Board (FOB) maksimal 2.500 dolar AS.

Nilai ini bersifat kumulatif, mencakup seluruh barang yang dibawa, termasuk oleh-oleh.

“Kalau untuk jamaah haji khusus, akan ada pembatasan nilai 2.500 dolar AS. Pembatasannya akan dilakukan oleh petugas. Ketika ada barang-barang lain yang dibawa, nanti dijumlahkan. Karena 2.500 dolar AS ini adalah pembebasan secara total,” jelas Chinde.

Integrasi Sistem dan Akses Jaringan

Setelah proses tersebut dilakukan, data perangkat akan diteruskan ke sistem Central Equipment Identity Register (CEIR) sehingga perangkat dapat digunakan pada jaringan telekomunikasi domestik.

Sistem tersebut menjadi kunci agar perangkat dapat dikenali oleh operator seluler di Indonesia dan tidak diblokir secara otomatis.

Batas Waktu Pelaporan

Bagi jemaah yang belum sempat menyelesaikan seluruh proses di bandara, pemerintah masih memberikan kelonggaran dengan syarat tertentu.

Bila administrasi belum dapat dituntaskan di kantor pelayanan pada lokasi kedatangan, jemaah tetap dapat melanjutkan proses di kantor pabean terdekat, sepanjang barang telah dilaporkan saat tiba di Indonesia.

Proses penyelesaian lanjutan tersebut diberikan dalam jangka waktu paling lama lima hari kerja.

Kebijakan tersebut menunjukkan upaya pemerintah dalam menertibkan penggunaan perangkat telekomunikasi sekaligus melindungi ekosistem industri dalam negeri.