Jemaah Haji Termuda RI dari Pontianak Ini Berangkat di Usia 13 Tahun untuk Doakan Ibu

Kisah mengharukan datang dari calon jemaah haji 2026 asal Kota Pontianak yang menyita perhatian publik.

Di tengah semarak persiapan musim haji tahun ini, hadir sosok muda yang membawa misi spiritual penuh makna, bukan sekadar menunaikan rukun Islam kelima, tetapi juga mengirim doa untuk sosok tercinta yang telah tiada.

Aila, siswi berusia 13 tahun, tercatat sebagai salah satu jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci pada musim haji tahun ini. Ia bahkan menjadi calon jemaah haji termuda dari Indonesia pada musim haji 2026.

Di usia yang masih sangat muda, Aila mendapat kesempatan menunaikan ibadah haji bersama keluarga. Kesempatan ini menjadi momen langka sekaligus penuh tanggung jawab bagi seorang anak seusianya.

Namun, perjalanan spiritual Aila bukan hanya soal ibadah. Di balik itu, ia juga membawa niat khusus untuk mendoakan mendiang ibunya di Tanah Suci, sebuah niat yang menambah kedalaman makna keberangkatannya.

Pada musim haji tahun ini, siswi kelas VI SD LKIA Pontianak Selatan itu akan berangkat haji bersama ayah dan bibinya. Kehadiran keluarga menjadi penopang utama dalam perjalanan ibadahnya, sekaligus penguat mental dan spiritual selama menjalankan rangkaian manasik hingga puncak haji.

“Perasaan saya sangat senang, saya senang bisa doakan ibu di sana,” ujarnya saat mengikuti Manasik Haji Terintegrasi Kota Pontianak di Aula Masjid Raya Mujahidin pekan lalu.

Menggantikan Sosok Ibu, Menguatkan Niat Ibadah

Aila merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Ia adalah putri dari Ismail Umar dan almarhumah Rusmiati.

Keberangkatannya tahun ini bukan hanya sebagai peserta haji biasa, tetapi juga sebagai pengganti posisi sang ibu yang telah wafat.

Keputusan ini menjadi simbol cinta dan bakti seorang anak kepada orang tua, bahkan setelah kepergian.

Dalam tradisi Islam, doa anak saleh menjadi salah satu amal yang terus mengalir bagi orang tua yang telah meninggal dunia.

Meski masih berusia muda, Aila disebut telah mempersiapkan diri untuk menjalani seluruh rangkaian ibadah haji dengan pendampingan keluarga.

Mulai dari manasik hingga pemahaman teknis ibadah, ia dibimbing secara intensif agar mampu menjalankan setiap tahapan dengan baik.

Inspirasi di Tengah Lonjakan Jemaah

Keberangkatan Aila menjadi kisah inspiratif di tengah ribuan jemaah haji asal Pontianak tahun ini. Di tengah dominasi jemaah usia dewasa hingga lanjut usia, kehadiran Aila memberi warna tersendiri, semangat ibadah tidak mengenal usia.

Ia akan berangkat bersama 1.508 calon jemaah haji asal Kota Pontianak lainnya pada awal Mei mendatang.

Menariknya, jumlah jemaah haji Pontianak tahun 2026 juga tercatat meningkat dua kali lipat dibandingkan musim haji tahun sebelumnya.

Lonjakan ini mencerminkan tingginya antusiasme masyarakat dalam menunaikan ibadah haji, sekaligus menunjukkan perbaikan kuota dan kesiapan penyelenggaraan haji tahun ini.

Lebih dari Sekadar Perjalanan

Kisah Aila bukan sekadar cerita tentang jemaah termuda. Ini adalah potret keteguhan hati, cinta anak kepada orang tua, dan kekuatan doa yang melintasi batas kehidupan.

Di usia 13 tahun, Aila telah memahami makna ibadah yang dalam, haji bukan hanya perjalanan fisik ke Tanah Suci, tetapi juga perjalanan batin menuju keikhlasan dan pengabdian.