Jemaah Haji RI Gelombang 2 Paling Berisiko, Begini Ancaman Tersembunyi di Makkah

Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi mengimbau jemaah calon haji asal Indonesia untuk lebih proaktif menjaga kondisi kesehatan selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.

Fokus utama diarahkan pada pengendalian penyakit penyerta (komorbid) serta upaya menghindari kelelahan yang berpotensi mengganggu kekhusyukan ibadah.

Kepala Seksi Kesehatan Daker Makkah PPIH Arab Saudi, Edi Supriyatna, menegaskan adaptasi fisik menjadi kunci utama bagi jemaah agar mampu menjalani rangkaian ibadah secara optimal di tengah kondisi lingkungan yang berbeda.

"Harapannya kita menyesuaikan dengan situasi di sini. Artinya, jangan memaksa tenaga sampai kita lelah. Karena kalau sudah lelah, akan terjadi gangguan kesehatan yang berakibat tidak bisa melakukan ibadah dengan baik," ujar Edi di Makkah, dilansir dari ANTARA, Senin (11/5/2026).

Adaptasi Fisik Jadi Kunci Utama

Edi menjelaskan, pihaknya telah melakukan pemetaan terhadap tren kesehatan jemaah yang baru tiba di Makkah.

Berdasarkan data tersebut, langkah antisipatif menjadi sangat penting, terutama bagi jemaah yang memiliki riwayat penyakit bawaan.

Untuk jemaah calon haji gelombang kedua yang datang melalui Jeddah, perhatian utama difokuskan pada pengendalian komorbid seperti hipertensi, penyakit jantung, dan diabetes.

Penyakit-penyakit itu dinilai rentan kambuh apabila tidak dikelola dengan baik di tengah aktivitas ibadah yang padat.

Kedisiplinan dalam mengonsumsi obat serta menjaga waktu istirahat menjadi faktor penting untuk memastikan kondisi kesehatan tetap stabil.

Tanpa pengendalian yang baik, risiko gangguan kesehatan akan meningkat dan berpotensi menghambat pelaksanaan ibadah haji.

Ancaman Cuaca dan Dehidrasi

Sementara itu, jemaah gelombang pertama yang sebelumnya berada di Madinah dinilai mulai beradaptasi dengan lingkungan di Tanah Suci. Namun, tantangan baru muncul setelah mereka berada di Makkah.

Setelah menjalani aktivitas sekitar sembilan hari di Madinah, jemaah kini menghadapi potensi gangguan kesehatan akibat perbedaan cuaca. Suhu panas ekstrem di Makkah dapat memicu dehidrasi serta kelelahan fisik.

Edi mengingatkan, perubahan cuaca yang signifikan menuntut jemaah untuk lebih disiplin menjaga asupan cairan dan mengatur aktivitas fisik.

Jaga Keseimbangan Ibadah dan Istirahat

Dalam kondisi tersebut, jemaah diminta tidak memaksakan diri dalam beribadah secara berlebihan tanpa memperhatikan kondisi tubuh.

Keseimbangan antara aktivitas ibadah dan waktu istirahat menjadi faktor krusial untuk menjaga stamina.

Selain itu, konsumsi cairan yang cukup juga menjadi langkah sederhana namun vital untuk mencegah dehidrasi.

Dengan kondisi tubuh yang terjaga, jemaah diharapkan mampu mengikuti seluruh rangkaian ibadah hingga puncak haji dengan optimal.

Kuota Haji Indonesia 2026

Pada musim haji 1447 H/2026 M, total calon jemaah haji Indonesia mencapai sekitar 221.000 orang. Jumlah itu terdiri atas 203.320 jemaah haji reguler dan 17.680 jemaah haji khusus.

Kuota tersebut merupakan alokasi resmi dari pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah bersama otoritas Arab Saudi.

Adapun distribusi kuota terbesar berasal dari beberapa provinsi di Pulau Jawa. Jawa Timur menempati posisi tertinggi dengan 42.409 jemaah, disusul Jawa Tengah sebanyak 34.122 jemaah, dan Jawa Barat dengan 29.643 jemaah.

Ibadah Optimal Dimulai dari Tubuh yang Sehat

Imbauan PPIH ini menegaskan keberhasilan ibadah haji tidak hanya ditentukan oleh kesiapan spiritual, tetapi juga kondisi fisik yang prima.

Dalam situasi cuaca ekstrem dan aktivitas padat, menjaga kesehatan menjadi bagian tak terpisahkan dari ikhtiar ibadah itu sendiri.