Jemaah Haji Bisa Makan Enak, Urusan Dapur Ternyata tak Sesederhana Itu

Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah RI, melakukan penguatan layanan konsumsi bagi jemaah haji Indonesia di Arab Saudi yang kini difokuskan pada koordinasi yang lebih intensif dengan para penyedia dapur.

Langkah strategis itu diwujudkan dalam pertemuan antara Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi dengan pihak dapur penyedia konsumsi jemaah di Madinah, Kamis (7/5/2026).

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga standar layanan konsumsi tetap optimal selama operasional ibadah haji berlangsung.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah (PE2HU) sekaligus Wakil Penanggung Jawab IV PPIH Arab Saudi, Jaenal Effendi, menegaskankonsumsi merupakan aspek krusial dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Tidak sekadar memenuhi kebutuhan dasar, layanan makanan berkaitan erat dengan kenyamanan dan kesehatan jemaah selama berada di Tanah Suci.

“Kemenhaj berkomitmen meningkatkan kualitas layanan konsumsi bagi jemaah haji Indonesia, termasuk menghadirkan makanan bercita rasa nusantara agar jemaah merasa nyaman selama menjalankan ibadah di Tanah Suci,” ujar Jaenal.

Konsumsi Bukan Sekadar Logistik

Dalam praktiknya, kualitas layanan konsumsi tidak hanya diukur dari ketersediaan makanan.

Jaenal menekankan pentingnya konsistensi pelayanan, ketepatan distribusi, hingga kekuatan kemitraan antara supplier dan pengelola dapur.

Pendekatan itu menunjukkan layanan konsumsi kini diposisikan sebagai bagian dari ekosistem pelayanan haji yang terintegrasi.

Artinya, keberhasilan pelayanan tidak hanya ditentukan oleh satu pihak, melainkan sinergi antara pemerintah, penyedia bahan, dan pengelola dapur.

Karena itu, koordinasi dan evaluasi rutin menjadi kunci. Tanpa evaluasi berkala, potensi kendala seperti keterlambatan distribusi atau penurunan kualitas makanan bisa berdampak langsung pada kondisi jemaah.

Peran Strategis Kemenhaj sebagai Jembatan

Dalam pertemuan tersebut, Kemenhaj tidak hanya berfungsi sebagai regulator, tetapi juga fasilitator kerja sama business to business antara supplier dan dapur penyedia konsumsi.

Model itu memperlihatkan pergeseran pendekatan pemerintah, dari sekadar pengawas menjadi penghubung aktif yang memastikan seluruh rantai layanan berjalan efektif dan berkelanjutan.

Selain penguatan komitmen kerja sama, agenda utama lainnya adalah evaluasi menu dan kualitas makanan yang disajikan kepada jemaah di Madinah.

Evaluasi ini penting mengingat preferensi rasa dan kebutuhan gizi jemaah Indonesia yang berbeda dengan standar lokal Arab Saudi.

“Evaluasi bersama akan terus dilakukan, khususnya terkait menu dan kualitas layanan konsumsi, sehingga pelayanan kepada jemaah haji Indonesia dapat semakin optimal,” tegas Jaenal.

Hadirkan Cita Rasa Nusantara

Salah satu poin menarik dalam kebijakan ini adalah upaya menghadirkan makanan bercita rasa Nusantara.

Langkah itu bukan sekadar soal selera, tetapi juga bagian dari strategi menjaga kondisi psikologis jemaah agar tetap nyaman di tengah lingkungan yang berbeda.

Makanan yang familiar terbukti dapat membantu menjaga nafsu makan, meningkatkan energi, dan mendukung daya tahan tubuh jemaah selama menjalankan rangkaian ibadah yang padat.

Pertemuan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat penting, antara lain Wakil Ketua II PPIH Arab Saudi Budi Agung Nugroho, Wakil Ketua I PPIH Arab Saudi Abdul Haris, serta Koordinator Bidang Ekosistem Ekonomi Haji Cecep Khairul Anwar bersama jajaran terkait lainnya.

Kehadiran lintas pimpinan ini menandakan isu konsumsi tidak lagi dianggap teknis semata, melainkan strategis dalam keseluruhan penyelenggaraan ibadah haji.

Harapan Musim Haji 1447 H

Melalui penguatan koordinasi yang berkelanjutan, PPIH Arab Saudi berharap kualitas layanan konsumsi bagi jemaah haji Indonesia terus meningkat selama musim haji 1447 H/2026 M.