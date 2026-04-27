Jemaah Haji Asal Gowa Wafat di Madinah, Dimakamkan di Baqi

Seorang jemaah haji Indonesia asal Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan (Sulsel) dilaporkan wafat di Madinah, Arab Saudi. Adalah Nursidah Sinrang Sijarra, perempuan berusia 59 tahun wafat pada Sabtu sore, 26 April 2026 pukul 16.40 Waktu Arab Saudi (WAS).

Almarhumah merupakan bagian dari Kloter 5 Embarkasi Makassar yang berangkat dari tanah air pada Jumat, 24 April 2026.

Setibanya di Tanah Suci, kondisi kesehatannya menurun hingga harus mendapatkan penanganan medis intensif.

Kasubag Humas dan Koordinator Media Centre Haji PPIH Embarkasi Makassar, Mawardi Siradj membenarkan kabar duka tersebut.

Ia menjelaskan, sejak tiba di Madinah, almarhumah langsung dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan.

"Almarhumah awalnya dirawat di Rumah Sakit Al Haram, Madinah. Setelah dirawat, keesokan harinya dia dinyatakan meninggal dunia," jelas Mawardi Siradj, Senin (27/4/2026).

Berdasarkan keterangan medis, almarhumah meninggal dunia setelah mengalami septic shock (syok sepsis), yang dipicu oleh infeksi berat.

Penyakit itu berkaitan dengan sepsis dan pneumonia (infeksi paru), serta diperparah oleh komorbid Diabetes Melitus Tipe 2.

Dimakamkan di Baqi, Disalatkan di Raudhah

Setelah dinyatakan wafat, jenazah almarhumah mendapatkan penghormatan istimewa. Ia disalatkan di Raudhah, salah satu area paling mulia di Masjid Nabawi, sebelum akhirnya dimakamkan di Pemakaman Baqi.

"Informasi dari Ketua Kloter 5 Embarkasi Makassar, almarhumah sempat disholatkan di Raudhah Masjid Nabawi. Itu adalah tempat yang sangat istimewa. Pemakaman kemudian dilanjutkan pada Minggu sekitar pukul 05.30 WAS," jelasnya.

Pemakaman di Baqi menjadi harapan banyak umat Muslim, mengingat lokasi tersebut merupakan tempat peristirahatan terakhir para sahabat Nabi dan keluarga Rasulullah SAW.

Imbauan Kesehatan bagi Jemaah

Peristiwa tersebut menjadi pengingat pentingnya menjaga kondisi kesehatan selama menjalankan ibadah haji.

Mawardi mengimbau seluruh jemaah, khususnya yang memiliki penyakit penyerta, untuk tidak memaksakan diri.

Ia menegaskan agar jemaah segera melapor kepada petugas kesehatan jika merasakan gejala infeksi, sekecil apa pun, demi mencegah kondisi yang lebih serius.

Upaya Maksimal Petugas Kloter

Sementara itu, Ketua Kloter 5 Embarkasi Makassar, Sadli menyampaikan tim kesehatan telah memberikan pelayanan maksimal sejak almarhumah berada di tanah air hingga di Madinah.

"Akan tetapi takdir berkehendak lain. Almarhumah ditakdirkan wafat dan dimakamkan di Tanah Suci, kami bersama seluruh petugas akan senantiasa berupaya keras mendampingi dan melayani jemaah kami," ujar Sadli dalam keterangan tertulisnya.

"Baik dari sisi kesehatannya maupun ibadahnya, dengan harapan kami bisa membawa mereka semua kembali ke tanah air dengan selamat tentunya dengan predikat haji mabrur, mohon doata semua," tambahnya.

Pihak kloter juga telah menyampaikan kabar duka kepada keluarga almarhumah di Kabupaten Gowa.

Selain itu, seluruh jemaah Kloter 5 akan melaksanakan Salat Ghaib sebagai bentuk penghormatan dan doa.

"Mohon doata semua kepada kami di Kloter 5. Semoga kami bisa memastikan seluruh rangkaian ibadahnya di tanah suci, bisa tuntas dan lancar. Serta kami berikhtiar membawa seluruh jemaah yang ada saat ini kembali ke tanah air dan berkumpul kembali dengan keluarganya," harap Sadli.