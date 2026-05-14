Jemaah Haji Asal Aceh Nikmati Hasil Wakaf Berusia 2 Abad Lebih, Dapat Rp9,2 Juta Per Orang!

Tradisi wakaf legendaris milik masyarakat Aceh kembali menjadi sorotan pada musim haji 2026. Nazir Wakaf Baitul Asyi, Syaikh Abdul Latif Muhammad Baltu, secara simbolis menyerahkan dana wakaf kepada jemaah haji asal Aceh di wilayah Jarwal, Makkah, Arab Saudi, Selasa (12/5/2026).

Penyerahan dana wakaf tersebut turut dihadiri pengurus wakaf, petugas kloter, serta penghubung Pemerintah Aceh.

Wakaf itu berasal dari aset peninggalan Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi atau yang dikenal sebagai Habib Bugak Asyi, ulama dan saudagar asal Aceh yang mewakafkan hartanya khusus untuk masyarakat Aceh yang menunaikan ibadah haji.

Tradisi pembagian dana wakaf itu menjadi salah satu bentuk kepedulian sosial yang telah bertahan lintas generasi selama lebih dari dua abad di Tanah Suci.

“Wakaf ini dijaga Allah dan juga dijaga oleh Kerajaan Arab Saudi sebagai pihak yang diberi amanah untuk menjaga dan menyerahkannya kepada pihak yang berhak,” ujar Syaikh Abdul Latif kepada Tim Media Center Haji (MCH) di Makkah.

Ia menjelaskan, wakaf tersebut telah berlangsung selama 220 tahun sejak pertama kali diikrarkan oleh Habib Bugak Asyi pada awal abad ke-19.

Pada musim haji 2026, pengelola Wakaf Baitul Asyi menyalurkan sekitar 11,2 juta riyal kepada 5.426 jamaah haji asal Aceh. Masing-masing jemaah menerima dana sebesar 2.000 riyal Saudi atau sekitar Rp9,2 juta.

Jumlah tersebut menjadi berkah tersendiri bagi jamaah Aceh yang tengah menjalankan ibadah haji di tengah tingginya biaya kebutuhan hidup di Makkah.

Pembagian dana wakaf mulai dilakukan sejak Minggu (10/5/2026) setelah salat Ashar di Hotel Burj Al-Wahda, Makkah, lokasi tempat jemaah haji Aceh menginap.

Kloter pertama yang menerima pembagian dana adalah jemaah Kloter 2 berjumlah 393 orang yang berasal dari Banda Aceh, Aceh Besar, dan Sabang.

Kasubag Humas PPIH Embarkasi Aceh, Darwin, mengatakan proses pembagian dana Wakaf Baitul Asyi akan dilakukan bertahap untuk seluruh kloter jamaah Aceh.

“Pembagian dana Baitul Asyi sudah dimulai dan akan terus berlanjut dalam beberapa hari ke depan untuk kloter lainnya,” kata Darwin.

Menurutnya, seluruh kloter akan mendapatkan jadwal pembagian dana yang telah diatur langsung oleh pihak Nazir Wakaf Baitul Asyi.

Dana sebesar 2.000 riyal tersebut diserahkan langsung oleh Syaikh Dr Abdul Latif Baltou atau yang akrab disapa Syaikh Baltu selaku pengelola Wakaf Baitul Asyi di Makkah.

Berawal dari Wakaf Ulama Aceh di Dekat Masjidil Haram

Sejarah Wakaf Baitul Asyi berawal dari langkah visioner Habib Bugak Asyi atau Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi, seorang saudagar dan ulama asal Bugak, Bireuen, Aceh.

Pada sekitar 1809, Habib Bugak bersama sejumlah saudagar Aceh membeli sebidang tanah strategis di dekat Masjidil Haram, tepatnya di kawasan antara Bukit Marwah dan Masjidil Haram.

Tanah tersebut kemudian diwakafkan khusus untuk jamaah haji asal Aceh dan masyarakat Aceh yang menetap di Makkah. Wakaf itu dikenal dengan nama Baitul Asyi atau “Rumoh Aceh” di Tanah Suci.

Berdasarkan informasi Kementerian Agama, Wakaf Baitul Asyi diikrarkan pada 1224 Hijriyah atau 1809 Masehi di hadapan Hakim Mahkamah Syariah Makkah.

Dalam akta wakaf disebutkan bahwa aset tersebut diperuntukkan bagi masyarakat Aceh yang berhaji maupun yang tinggal di Makkah.

Seiring perkembangan kawasan Masjidil Haram, aset wakaf tersebut sempat mengalami relokasi akibat proyek perluasan masjid. Namun nilai dan manfaatnya justru terus berkembang.

Kini di atas tanah wakaf tersebut berdiri sejumlah hotel berbintang dan bangunan strategis yang dikelola secara profesional.

Di antaranya Hotel Ajyad setinggi 25 lantai dan Menara Ajyad setinggi 28 lantai yang lokasinya tidak jauh dari Masjidil Haram.

Selain itu, terdapat pula hotel modern seperti Hotel Elaf Masyair dan Hotel Ramada yang menjadi bagian dari pengembangan aset wakaf tersebut.

Kedua bangunan besar itu mampu menampung lebih dari 7.000 orang dan menjadi salah satu simbol keberhasilan pengelolaan wakaf produktif milik umat Islam asal Aceh.

Aset Wakaf Tembus Rp5,2 Triliun

Dana yang diterima jamaah setiap musim haji merupakan hasil pengelolaan aset hotel wakaf milik Baitul Asyi.

Dalam perjanjian wakaf awal disebutkan jemaah asal Aceh berhak mendapatkan fasilitas penginapan di Makkah. Namun karena aset hotel kini dikelola dan disewakan kepada pihak lain, maka jamaah memperoleh kompensasi dalam bentuk dana tunai.

“Sekarang sudah 11 tahun dibagikan dan total yang disalurkan sudah lebih dari 100 juta riyal,” kata Syaikh Abdul Latif.

Nilai aset Wakaf Baitul Asyi saat ini diperkirakan mencapai lebih dari 200 juta riyal atau sekitar Rp5,2 triliun.

Pengelolaan wakaf tersebut diteruskan secara turun-temurun oleh para nazir asal Aceh yang bermukim di Makkah. Saat ini pengelolaan dilakukan oleh tim yang dipimpin Syaikh Munir bin Abdul Ghani Al-Asyi bersama Dr Abdullatif Baltu.

Syaikh Abdul Latif berharap dana wakaf tersebut dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh jamaah Aceh selama menjalankan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci.