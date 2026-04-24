Jemaah Haji Wajib Tahu! Begini Cara Dengar Khutbah Jumat di Masjidil Haram dan Nabawi dalam Bahasa Indonesia

Bagi umat Islam yang menunaikan ibadah haji dan umrah, mengikuti khutbah Jumat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi menjadi momen spiritual yang sangat dinantikan.

Namun, penggunaan bahasa Arab dalam penyampaian khutbah kerap menjadi kendala bagi jamaah non-Arab, termasuk dari Indonesia.

Kini, kendala tersebut tak lagi menjadi hambatan. Jemaah Indonesia dapat menyimak khutbah Jumat secara langsung dalam bahasa Indonesia melalui layanan resmi yang disediakan pengelola dua masjid suci tersebut.

Sementara suasana khusyuk menyelimuti Masjid Nabawi, Madinah, Arab Saudi, saat ratusan ribu jemaah dari berbagai penjuru dunia memadati pelataran dan ruang utama untuk menunaikan salat Jumat, Jumat (24/4/2026).

Dari pantauan kontributor inilah.com di Madinah, jemaah calon haji internasional, khususnya asal Indonesia tampak mendominasi, larut dalam lantunan khutbah yang sarat makna dan refleksi kehidupan.

Khutbah Berbahasa Arab, Kini Bisa Dipahami

Para khatib di Arab Saudi menggunakan bahasa Arab saat menyampaikan khutbahnya. Termasuk di dua masjid suci umat Islam, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.

Hal tersebut membuat sebagian jemaah haji dari berbagai negara non Arab, termasuk Indonesia, kurang memahami isi dan penyampaian khutbah Jumat.

Namun ternyata, khutbah Jumat di Masjidil Haram dan Nabawi bisa dinikmati dengan bahasa Indonesia. Layanan tersebut hanya dapat diakses sesaat sebelum khutbah di Masjidil Haram dan Nabawi berlangsung.

Bahasa Indonesia Jadi Prioritas

Presiden Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, Syekh Abdur-Rahman As-Sudais, sebelumnya mengungkapkan bahasa Indonesia digunakan dalam kitab khutbah di Masjidil Haram atau masjid suci Haramain.

Hal itu menurutnya karena bahasa Indonesia merupakan bahasa yang sangat penting di dunia. Sehingga dengan langkah ini pesan khutbah di Haramain bisa tersebar ke umat Islam di dunia.

Masjidil Haram menggunakan bahasa Indonesia sebagai sarana menyebarkan pesan Nabi Muhammad SAW yang bersifat universal. Kebijakan ini juga selaras dengan visi Arab Saudi dalam pengembangan layanan global keagamaan.

Dua Cara Praktis Mendengarkan Khutbah

Untuk mendengarkan khutbah Jumat dalam bahasa Indonesia, jemaah hanya perlu menyiapkan HP, headset, dan aplikasi radio. Setelah itu, buka aplikasi radio di HP dan sesuaikan dengan frekuensi yang tersedia.

Cara yang pertama hanya perlu headset, kemudian HP kita sendiri. Kita masuki headset kita ke hp kita. Kemudian kita pergi ke aplikasi radio, cari frekuensi 99.00 FM untuk di Masjid Nabawi dan 90.50 FM itu untuk di Masjidil Haram.

Khutbah Masjid Nabawi bisa didengarkan dengan bahasa Indonesia sejak lama. Selain radio, jemaah juga dapat mendengarkan khutbah Jumat lewat situs resmi pemerintah Arab Saudi di laman manaratalharamain.gov.sa.

Melalui laman tersebut, tersedia berbagai bahasa pilihan termasuk Melayu (Indonesia), Inggris, Prancis, Urdu, Turki, hingga Persia.

Bagi segenap kaum muslimin yang berada di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram ingin mendengarkan Khutbah Jumat dengan Bahasa Indonesia, berikut Tips UNTUK mendengarkan terjemahan khutbahNYA:

1. Siapkan headset anda.

2. Pastikan anda memiliki kuota internet.

3. Sambungkan headset ke HP anda sebelum khatib naik mimbar.

4. Masuk melalui link di atas.

5. ⁠Alternatif: Buka link youtube yang tersedia seperti channel Tube Sermon.

6. ⁠Selamat mendengarkan.

Diterjemahkan oleh Mahasiswa Indonesia

layanan terjemahan khutbah Jumat dalam bahasa Indonesia ini sudah ada sejak lama dan digunakan secara luas oleh jemaah asal Nusantara.

Untuk terjemahan dalam frekuensi radio, suara yang didengar jemaah bukan hasil terjemahan mesin, melainkan suara penerjemah manusia. Mayoritas penerjemah bahasa Indonesia adalah mahasiswa asal Indonesia yang belajar di Universitas Islam Madinah.