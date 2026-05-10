Jemaah Haji 2026 Wajib Tahu! Segini Biaya Sewa Kursi Roda Resmi di Masjidil Haram

Jemaah haji Indonesia yang membutuhkan bantuan mobilitas di Masjidil Haram, Mekkah, Arab Saudi, diimbau lebih waspada saat menggunakan jasa dorong kursi roda.

Kementerian Haji dan Umrah RI mengingatkan agar jemaah hanya menggunakan layanan resmi untuk menghindari potensi penipuan maupun tarif yang tidak sesuai ketentuan.

Di tengah padatnya aktivitas ibadah haji dan tingginya mobilitas jemaah, layanan kursi roda menjadi salah satu fasilitas penting, terutama bagi lansia, jemaah dengan keterbatasan fisik, atau mereka yang kelelahan saat menjalankan ibadah umrah wajib, thawaf, maupun sa’i.

Mengutip unggahan akun Instagram Kementerian Haji dan Umrah RI (@kemenhaj.ri), Minggu (10/5/2026), petugas resmi jasa dorong kursi roda memiliki identitas yang mudah dikenali.

Ciri-ciri Petugas Resmi Jasa Dorong Kursi Roda

Jemaah diimbau memastikan layanan yang digunakan benar-benar resmi.

Petugas sah dapat dikenali dari rompi abu-abu bertuliskan “Carts Service”, dilengkapi ID card resmi, dan beroperasi di terminal Syib Amir, Ajyad, serta Jabal Ka’bah.

Untuk menjamin ketertiban layanan, petugas haji juga menyiapkan kartu kendali di setiap terminal.

Tarif Kursi Roda dan Mobil Golf di Masjidil Haram

Bagi jemaah yang membutuhkan layanan mobilitas dari terminal resmi Syib Amir, Ajyad, dan Jabal Ka’bah, tarif jasa dorong kursi roda bervariasi sesuai fase ibadah.

Pada masa pra puncak haji, biaya berkisar 250–500 SAR atau sekitar Rp1,05 juta hingga Rp2,1 juta. Sementara pasca puncak haji, tarif meningkat menjadi 350–600 SAR, setara Rp1,47 juta hingga Rp2,52 juta.

Pembayaran dilakukan secara tunai menggunakan Riyal Saudi (SAR) dengan nominal pas, dan setiap tiket hanya berlaku untuk satu orang.

Selain jasa dorong, jemaah juga dapat memanfaatkan layanan sewa kursi roda dan mobil golf di area Masjidil Haram. Untuk sewa kursi roda, tarif full umrah sebesar 200 SAR (sekitar Rp840 ribu), thawaf 125 SAR (sekitar Rp525 ribu), dan sa’i 75 SAR (sekitar Rp315 ribu).

Adapun layanan mobil golf dikenakan biaya 200 SAR (sekitar Rp840 ribu) untuk paket full umrah, serta masing-masing 100 SAR (sekitar Rp420 ribu) untuk thawaf dan sa’i.

Seluruh tiket berlaku untuk satu orang dan hanya dapat dibeli langsung di lokasi layanan resmi.

Tips Cegah Kaki Melepuh Saat Haji

Selain memastikan keamanan dalam menggunakan layanan transportasi ibadah, jemaah juga perlu memberi perhatian serius pada kesehatan kaki.

Cuaca panas ekstrem di Tanah Suci berisiko menyebabkan kulit kering hingga melepuh, sehingga pencegahan menjadi langkah penting.

Kementerian Haji dan Umrah RI menyarankan beberapa langkah sederhana namun efektif, yakni gunakan alas kaki yang pas saat keluar hotel, bawa kantong untuk menyimpan sandal saat memasuki masjid, rutin memakai pelembap agar kulit tetap terjaga, serta gunakan kaos kaki sebelum mengenakan alas kaki.