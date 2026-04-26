Jemaah Haji 2026 Wajib Bawa Kartu Nusuk, Razia Diperketat di Mekkah

Jemaah haji Indonesia kini wajib lebih disiplin membawa identitas resmi, khususnya Kartu Nusuk, di tengah pengetatan pengawasan oleh otoritas Arab Saudi di berbagai titik strategis kota suci.

Razia acak mulai digelar di sejumlah jalur utama menuju Masjidil Haram, Mekkah, Arab Saudi, untuk memastikan seluruh jemaah memiliki dokumen sah.

Berdasarkan pantauan tim MCH PPIH Arab Saudi dikutip inilah.com, Minggu (26/4/2026), aparat keamanan melakukan pemeriksaan acak (random checking) di kawasan Terminal Jabal Al-Ka’bah hingga akses menuju Masjidil Haram.

Dalam pemeriksaan tersebut, petugas secara aktif menanyakan Kartu Nusuk dan visa haji guna memverifikasi legalitas jemaah.

Kepala Daerah Kerja (Daker) Mekkah, Ihsan Faisal, mengimbau jemaah Indonesia agar selalu membawa identitas resmi setiap kali keluar dari penginapan.

“Kartu Nusuk yang dimiliki seluruh jamaah harus dibawa ke mana-mana, terutama saat beraktivitas di luar hotel maupun di tempat ibadah seperti Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, karena menjadi syarat utama akses masuk,” tegas Ihsan.

Ia menjelaskan, Kartu Nusuk bukan sekadar identitas, tetapi juga menjadi pembeda antara jemaah haji legal dan ilegal.

Kartu tersebut memuat data penting, seperti nama, foto, tempat dan tanggal lahir, serta lokasi penginapan, yang memudahkan pengawasan dan perlindungan jemaah.

Pengetatan itu merupakan bagian dari kebijakan keamanan pemerintah Arab Saudi untuk menjaga ketertiban pelaksanaan ibadah haji, terutama di kawasan padat seperti Masjidil Haram.

Untuk musim haji 1447 H/2026 M, distribusi Kartu Nusuk telah dilakukan lebih awal sejak di embarkasi sebelum keberangkatan jemaah ke Arab Saudi.

Proses distribusi dan aktivasi dilakukan oleh syarikah yang bekerja sama dengan pemerintah Indonesia.

“Kementerian Haji dan Umrah berkomitmen seluruh jamaah yang berangkat sudah menerima Kartu Nusuk sejak di embarkasi, bahkan kartu tersebut telah diaktivasi,” ujar Ihsan.

PPIH mengingatkan, kelalaian membawa dokumen resmi dapat berpotensi menghambat aktivitas ibadah jamaah, terutama saat menghadapi pemeriksaan oleh aparat setempat.