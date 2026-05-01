Jemaah Calon Haji Indonesia Mulai Umrah Wajib, Formasi Unik Ini Bikin Aman!

Jemaah calon haji Indonesia kelompok terbang (kloter) perdana yang telah tiba di Mekkah mulai menjalani rangkaian ibadah umrah wajib di Masjidil Haram, Jumat (1/5/2026).

Pelaksanaan tersebut menjadi fase awal yang krusial sebelum memasuki puncak ibadah haji di Tanah Suci.

Langkah strategis langsung diterapkan untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan jamaah.

Ketua Rombongan jamaah kloter Embarkasi Solo (SOC) 1, Muhammad Tasrifin Salim, menyebut pihaknya membagi jamaah dalam kelompok kecil.

"Di Masjidil Haram, jamaah laki-laki membentuk formasi huruf U, dengan jamaah perempuan terlindungi di tengah-tengahnya," ujar Tasrifin.

Pendekatan ini dinilai efektif dalam menjaga kekompakan rombongan sekaligus meminimalkan risiko terpisah di tengah padatnya arus jemaah dari berbagai negara. Dengan sistem tersebut, pengawasan petugas juga menjadi lebih optimal.

Tasrifin memastikan seluruh anggota rombongannya dalam kondisi prima untuk melaksanakan ibadah.

Sebelum pelaksanaan umrah wajib, jemaah telah menjalani fase adaptasi yang cukup. Setibanya di hotel di Mekkah, mereka diberikan waktu istirahat memadai untuk memulihkan stamina setelah perjalanan panjang dari Tanah Air.

Selain itu, pembekalan spiritual juga telah dilakukan melalui bimbingan manasik haji sebanyak tiga kali.

Semangat spiritual juga terlihat dari jemaah lanjut usia. Salah satunya Khusaeri Badrun (84), calon haji asal Tegal, Jawa Tengah, yang tetap antusias menjalani ibadah meski usia tak lagi muda.

"Doakan lancar ya," ujar Khusaeri penuh haru saat menanti bus Shalawat nomor 6 di depan hotel.

Di tengah semangat tinggi jemaah, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi terus mengingatkan pentingnya menjaga kondisi fisik.

Jemaah diminta bijak mengelola energi agar tidak kelelahan sebelum puncak ibadah haji.

PPIH menekankan ibadah utama seperti wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah dan Mina, lempar jumrah, hingga tawaf ifadah membutuhkan stamina yang kuat.

Oleh karena itu, jamaah diimbau tidak memaksakan diri terlalu sering ke Masjidil Haram apabila kondisi tubuh kurang bugar.

Selain aspek kesehatan, PPIH juga mengingatkan jamaah untuk mematuhi aturan, termasuk tidak memberikan uang tip kepada sopir bus Shalawat.

Imbauan tersebut bertujuan menjaga ketertiban serta menghindari praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan haji.