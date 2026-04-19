Jelang Pemberangkatan Haji, 19 Bandara Pastikan Kesiapan Layanan

PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) memastikan kesiapan layanan di 19 bandara keberangkatan 205.333 calon jemaah haji dari Tanah Air ke Tanah Suci pada 22 April 2026. Kesiapan tersebut disampaikan Direktur Utama InJourney Airports Mohammad R Pahlevi.

"Kesiapan operasional bandara baik fasilitas dan personel untuk memastikan pergerakan pesawat dan jemaah haji di seluruh bandara embarkasi haji dan haji antara sudah siap, dan tetap melakukan koordinasi yang berkelanjutan dengan seluruh pihak terkait," ujar Pahlevi dalam keterangan tertulis diterima di Tangerang, Minggu (19/4/2026).

Pahlevi menekankan, seluruh bandara embarkasi haji dan bandara haji dipastikan sudah siap melayani keberangkatan jemaah.

Lebih lanjut ia mengatakan seluruh infrastruktur di sisi udara seperti runway, taxiway dan apron akan mendukung operasional pesawat berbadan lebar atau wide body seperti Boeing 777 dan Airbus A330 untuk penerbangan haji.

Untuk layanan tahun 2026, kata dia, sebanyak 14 bandara yang dikelola InJourney ditetapkan pemerintah menjadi embarkasi haji untuk melayani keberangkatan jemaah haji ke Tanah Suci.

"Sementara itu, 5 bandara menjadi embarkasi haji antara atau tempat keberangkatan jamaah haji dari kota asal ke bandara embarkasi," katanya.

Dia mengungkapkan, Bandara Internasional Yogyakarta secara perdana ditetapkan menjadi embarkasi haji sebagai layanan keberangkatan jemaah menuju Tanah Suci.

"Bandara Internasional Yogyakarta sejak beroperasi pada 2019 untuk kali pertama pada 2026 melayani keberangkatan jemaah haji ke Jeddah dan Madinah," ujar dia.

Menurut dia, Bandara Yogyakarta memiliki runway berdimensi 3.250 x 45 meter yang mendukung penerbangan haji oleh Garuda Indonesia menggunakan pesawat berbadan lebar (wide body) Airbus A330.

Rincian Bandara

Selengkapnya, 14 bandara yang ditetapkan sebagai embarkasi haji adalah Bandara Internasional Yogyakarta, Soekarno-Hatta Tangerang, Juanda Surabaya, Adi Soemarmo Solo, Kertajati Majalengka, Sultan Hasanuddin Makassar, Hang Nadim Batam, Syamsuddin Noor Banjarmasin, Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, Kualanamu Deli Serdang, SAMS Sepinggan Balikpapan, Zainuddin Abdul Madjid Lombok, Sultan Iskandar Muda Aceh dan Minangkabau Padang.

Sementara itu, bandara yang menjadi embarkasi haji antara adalah Fatmawati Soekarno Bengkulu, Radin Inten II Lampung, Depati Amir Pangkalpinang, Sultan Thaha Jambi dan Pattimura Ambon.

Pada penyelenggaraan angkutan haji tahun ini jumlah bandara dengan fasilitas Mecca Route dari Arab Saudi juga bertambah menjadi empat bandara, yakni ada di Bandara Sultan Hasanuddin, Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Juanda dan Bandara Adi Soemarmo.