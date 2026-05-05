Janji Haji Jalur Instan Berakhir Tragis, 10 WNI Ditangkap di Saudi

Upaya pemerintah memperketat penyelenggaraan ibadah haji kembali diuji dengan terungkapnya kasus haji ilegal yang menyeret warga negara Indonesia (WNI) di Arab Saudi.

Di tengah operasional haji 1447 H/2026 M yang berlangsung relatif lancar, praktik non-prosedural justru memunculkan risiko hukum serius bagi pelakunya.

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola haji, termasuk melindungi jemaah dari praktik ilegal yang merugikan.

Juru Bicara Kemenhaj, Maria Assegaff, menyampaikan penyelenggaraan haji hingga hari ke-15 berjalan lancar, tertib, dan terkendali.

“Proses pemberangkatan, kedatangan, dan pergerakan jemaah terus dalam pendampingan petugas di seluruh titik layanan. Semua dilakukan untuk memastikan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan jemaah,” ujar Maria di Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Hingga 4 Mei 2026, sebanyak 229 kloter dengan 89.051 jemaah dan 912 petugas telah diberangkatkan ke Tanah Suci.

Dari jumlah tersebut, 219 kloter dengan 85.039 jemaah telah tiba di Madinah, sementara 68 kloter dengan 26.037 jemaah sudah bergerak ke Makkah untuk melaksanakan umrah wajib dan bersiap menuju puncak haji.

Cuaca Ekstrem, Kesehatan Jadi Sorotan

Di tengah suhu Madinah dan Makkah yang berkisar 37 hingga 39 derajat Celsius, kondisi kesehatan jemaah menjadi perhatian serius.

Tercatat 10.746 jemaah menjalani rawat jalan, 139 dirujuk ke Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI), dan 208 dirawat di rumah sakit Arab Saudi. Sebanyak 76 jemaah masih dalam perawatan.

Situasi ini menegaskan pentingnya kesiapan fisik jemaah dalam menghadapi rangkaian ibadah di tengah cuaca ekstrem.

10 WNI Ditangkap, Praktik Ilegal Dibongkar

Di balik kelancaran operasional, kasus haji ilegal mencuat. Berdasarkan informasi dari KJRI Jeddah, dalam satu pekan terakhir 10 WNI ditangkap di Arab Saudi karena diduga terlibat dalam promosi dan praktik jual beli haji ilegal.

“Pemerintah Indonesia mendukung penuh kebijakan Arab Saudi, La Haj bila Tasrih, atau tidak ada haji tanpa izin resmi. Jika ada WNI yang menghadapi proses hukum, penanganannya sepenuhnya kami serahkan kepada otoritas hukum Arab Saudi. Pemerintah Indonesia tidak akan melakukan intervensi,” tegas Maria.

Penindakan tidak hanya menyasar calon jemaah, tetapi juga pihak yang mengorganisir, memfasilitasi, hingga mengambil keuntungan dari praktik ilegal tersebut.

Di dalam negeri, pemerintah melalui Satgas Haji Ilegal terus melakukan pencegahan di berbagai titik strategis. Operasi ini melibatkan Kemenhaj, kepolisian, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

“Operasi Satgas Haji Ilegal telah menggagalkan sejumlah keberangkatan yang diduga terkait haji ilegal. Ini bentuk kehadiran negara untuk melindungi masyarakat dari penipuan dan eksploitasi berkedok keberangkatan haji,” kata Maria.

Jangan Tergiur Jalur Instan

Kemenhaj mengingatkan masyarakat agar tidak tergoda tawaran berhaji tanpa antre melalui jalur ilegal. Selain berisiko secara finansial, jalur ini juga dapat berujung pada sanksi pidana, deportasi, hingga larangan masuk Arab Saudi hingga 10 tahun.

“Ibadah haji harus dilaksanakan dengan cara yang sah, aman, tertib, dan sesuai aturan. Jika menemukan indikasi penipuan atau praktik haji ilegal, segera laporkan kepada aparat kepolisian,” ujar Maria.

Dengan kondisi cuaca panas ekstrem, jemaah juga diminta menjaga kesehatan dengan cukup istirahat, memperbanyak minum air, serta menggunakan pelindung diri.

“Mari kita prioritaskan kesehatan, keselamatan, ketertiban, dan kekhusyukan ibadah agar jemaah dapat menjalankan ibadah haji secara optimal,” pungkas Maria.