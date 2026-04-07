Jangan Tunggu Haus, Jemaah Haji Harus Tahu Tanda Awal Dehidrasi Saat di Tanah Suci

Cuaca panas ekstrem di Arab Saudi menjadi tantangan serius bagi jemaah haji. Dalam kondisi suhu tinggi yang dapat menguras cairan tubuh dengan cepat, para ahli kesehatan mengingatkan pentingnya menjaga hidrasi agar ibadah di Tanah Suci dapat dijalani secara optimal tanpa gangguan kesehatan.

Dokter dan ahli gizi masyarakat, Tan Shot Yen, menegaskan pemenuhan cairan tubuh merupakan kunci utama selama menjalani rangkaian ibadah haji. Lingkungan dengan suhu tinggi, menurutnya, sangat berisiko memicu dehidrasi jika tidak diantisipasi sejak awal.

“Kebutuhan cairan orang dewasa sekitar 30 ml sampai 35 ml per kilogram berat badan per hari. Jadi, orang dewasa dengan berat badan 60 kg kebutuhan cairannya berkisar 1,8 liter sampai 2,1 liter per hari,” ujarnya dilansir Antara, Selasa (7/4/2026).

Ia menambahkan, kebutuhan cairan tersebut dapat dipenuhi tidak hanya dari minuman, tetapi juga dari makanan yang dikonsumsi sehari-hari.

Jangan Tunggu Haus, Ini Tanda Awal Dehidrasi

Dr. Tan mengingatkan rasa haus bukanlah indikator awal tubuh kekurangan cairan. Ia menegaskan masih banyak masyarakat yang keliru memahami sinyal dehidrasi.

“Bukan haus. Haus tanda akhir dehidrasi,” ujarnya.

Menurutnya, tanda awal dehidrasi justru dapat dikenali dari warna urine. Urine yang jernih hingga kuning muda menandakan tubuh terhidrasi dengan baik. Sebaliknya, warna kuning pekat menjadi sinyal awal tubuh mulai kekurangan cairan.

Selain itu, ia menyarankan jemaah untuk tetap mencukupi kebutuhan minum, namun membatasi konsumsi kopi dan teh.

Kedua jenis minuman tersebut dinilai dapat meningkatkan frekuensi buang air kecil sehingga mempercepat kehilangan cairan tubuh.

Hindari Minuman dan Makanan Tinggi Gula

Sementara itu, ahli gizi sekaligus dosen kesehatan masyarakat di Universitas Faletehan, Rita Ramayulis, menekankan pentingnya menjaga pola konsumsi sejak masa persiapan hingga pelaksanaan ibadah haji.

“Minuman yang tambahan gulanya banyak mulai dihindari agar metabolik tetap sehat,” kata Rita.

Ia juga mengingatkan agar konsumsi makanan tinggi gula dibatasi demi menjaga keseimbangan metabolisme tubuh.

“Donat, roti-roti coklat, kemudian biskuit-biskuit yang banyak krimnya, itu mulai dikurangi atau bahkan jangan dikonsumsi dulu selama satu bulan ini untuk menghindari asupan gula berlebih supaya metaboliknya tetap sehat,” tuturnya.

Rita menyarankan jemaah mulai membiasakan konsumsi makanan sehat dengan memilih makanan minim proses pengolahan.

“Lebih baik mulai melatih konsumsi makanan real food agar tubuh lebih siap,” katanya.

Kunci Ibadah Lancar, Hidrasi dan Gizi Seimbang

Secara umum, jemaah haji dianjurkan untuk menjaga kondisi fisik melalui pola makan bergizi seimbang serta kecukupan cairan harian.

Upaya tersebut menjadi krusial mengingat rangkaian ibadah haji membutuhkan stamina tinggi di tengah cuaca ekstrem Tanah Suci.