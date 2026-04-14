Jangan Sampai Skema 'War Tiket' Mengulang Skandal Kuota Haji Yaqut!

Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid (HNW), mempertanyakan wacana sistem pendaftaran 'war tiket' yang sedang dikaji Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj).

HNW mengingatkan, mekanisme pembagian kuota haji, termasuk kuota tambahan, sudah diatur dalam undang-undang.

Dia meragukan klaim yang menyebut sistem ini tidak akan mengganggu antrean jemaah yang sudah ada. Menurutnya, payung hukum yang berlaku saat ini tidak memberikan ruang untuk mekanisme pendaftaran model tersebut.

"Pertanyaannya, apakah serta merta demikian karena UU kita sudah mengatur secara rinci bila terjadi penambahan kuota, itu ada aturannya dan bukan itu dengan sangat jelas disebutkan dalam UU Haji dan Umrah," ujar HNW dalam rapat kerja di Senayan, Jakarta, Selasa (14/4/2026).

Ia pun menyinggung persoalan hukum yang menjerat Menteri Agama periode sebelumnya sebagai dampak dari pengabaian aturan pembagian kuota.

"Inilah kemarin yang menjadi kasus dengan pak menteri pada periode kemarin, gara-gara aturan yang ada tentang pembagian kuota 92 persen, 8 persen tidak terlaksana jadilah kasus. Aturannya sekarang masih mengatur demikian," tegasnya.

Bagi HNW, tidak ada urgensi bagi pemerintah untuk membahas wacana 'war tiket' saat ini, kecuali jika ada kesepakatan untuk mengubah undang-undang terlebih dahulu.

"Itulah karenanya, tidak ada urgensinya membahas tentang war tiket sekarang ini, karena ada aturan hukum yang mengatur yang tidak memungkinkan untuk sekarang ini war tiket," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf melempar gagasan sistem pendaftaran langsung untuk mengurai antrean panjang. Dalam skema ini, siapa yang lebih cepat melunasi biaya saat pendaftaran dibuka, dialah yang berangkat.

“Pemerintah mengumumkan biaya haji tahun ini sekian, pembukaan pendaftaran dimulai tanggal sekian sampai tanggal sekian, silakan yang mau berangkat haji, silakan membayar. Semacam war tiket,” kata Irfan, Rabu (8/4/2026).

Kritik HNW ini dilontarkan di tengah proses hukum yang menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. KPK telah menaikkan kasus dugaan korupsi kuota haji 2023–2024 ke tahap penyidikan dengan taksiran kerugian negara mencapai Rp1 triliun.

Kasus ini bermula ketika Yaqut diduga membagi kuota tambahan 20 ribu jemaah secara tidak proporsional, yakni 50 persen untuk haji reguler dan 50 persen untuk haji khusus. Pembagian tersebut dinilai melanggar Pasal 64 UU Nomor 8 Tahun 2019 yang mewajibkan kuota haji reguler sebesar 92 persen.