Jangan Sampai Salah Halte! Begini 'Nasib' Jemaah Haji Indonesia yang Telat Turun Bus Shalawat

Kelancaran mobilitas jemaah calon haji Indonesia selama berada di Tanah Suci terus menjadi perhatian serius Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi.

Salah satu layanan vital yang disiapkan adalah pengawasan halte bus Shalawat selama 24 jam penuh demi memastikan jemaah dapat bepergian dengan aman menuju Masjidil Haram dan kembali ke hotel masing-masing.

Layanan bus Shalawat menjadi transportasi utama jemaah Indonesia di Makkah. Armada itu melayani perjalanan dari hotel menuju Masjidil Haram dan sebaliknya dengan rute yang telah ditentukan.

Namun di lapangan, tidak sedikit jemaah yang masih mengalami kebingungan, terutama terkait nomor rute, lokasi halte, hingga kendala komunikasi.

Ahmad Hajri, mahasiswa Universitas Al-Azhar Mesir yang bertugas di Halte 3 Sektor 4 wilayah Syishah-Raudhah, mengatakan keberadaan petugas halte sangat membantu jemaah, khususnya para lanjut usia yang kerap kesulitan memahami sistem transportasi di Makkah.

"Banyak jamaah calon haji yang kesulitan berkomunikasi, bahkan sebatas untuk menghentikan busnya juga ragu. Oleh karena itu, kami hadir agar mereka bisa berangkat ke masjid tanpa kendala," kata Hajri di Makkah, Jumat (15/5/2026).

Menurutnya, tugas petugas halte tidak sekadar mengatur antrean atau membantu jamaah naik bus.

Mereka juga memastikan jemaah turun di titik yang benar agar tidak tersasar ke wilayah lain yang berbeda sektor dan kloter.

Kondisi itu menjadi penting karena jarak antarhalte di Makkah cukup jauh. Jika terlambat turun, jemaah bisa terbawa ke kawasan lain yang lokasinya berbeda dengan hotel tempat mereka menginap.

"Salah satu tugas utama kami adalah menghentikan bus yang datang dari masjid. Kalau jamaah telat turun, mereka bisa terbawa ke halte empat yang merupakan lokasi hotel jamaah asal Lombok. Itulah mengapa peran penjaga halte di sini sangat signifikan untuk melindungi jamaah," ujar pemuda asal Provinsi Jambi tersebut.

Di area tugas Hajri sendiri terdapat empat hotel yang mayoritas ditempati jamaah asal Jawa Timur.

Dengan mobilitas ribuan jamaah setiap hari, ketelitian petugas halte menjadi faktor penting dalam menjaga kenyamanan dan keselamatan perjalanan ibadah.

Untuk memudahkan identifikasi, setiap bus Shalawat telah dilengkapi stiker nomor sesuai rute layanan masing-masing.

Secara keseluruhan, PPIH telah mengatur 23 rute bus yang tersebar di 10 sektor pada lima wilayah utama di Makkah, yakni Syishah, Raudhah, Misfalah, Jarwal, dan Aziziyah.

Setiap titik halte dijaga intensif oleh petugas transportasi yang bekerja dalam sistem sift selama 12 jam.

Mereka bertugas memberikan pendampingan penuh kepada jamaah agar perjalanan menuju Masjidil Haram berlangsung lancar tanpa hambatan.

Di tengah padatnya aktivitas musim haji dan jutaan jamaah dari berbagai negara yang memadati Kota Suci Makkah, keberadaan petugas halte bus Shalawat menjadi bagian penting dari pelayanan haji Indonesia.