Jadi Garda Terdepan, Petugas Haji Kloter Pertama Bentuk Skema Kedaruratan

“Yang jelas nanti petugas haji akan dipersiapkan skema-skema kontingensi. Artinya skema-skema kedaruratan,” kata Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Jumat (17/4/2026).

Garda Terdepan

Dahnil menjelaskan kelompok terbang (Kloter) pertama petugas yang diberangkatkan didominasi oleh tim perlindungan jemaah (linjam). Tim ini akan menjadi garda terdepan dalam memastikan keselamatan dan kenyamanan jemaah selama berada di Arab Saudi.

Menurut dia, komposisi petugas Linjam tersebut berasal dari berbagai unsur, mulai dari TNI dan Polri. Selain Linjam, petugas yang diberangkatkan mencakup tenaga pendukung, wartawan serta petugas yang ditempatkan di bandara.

“Sebagian besar yang berangkat pertama adalah tim linjam. Mereka terdiri dari TNI, Polri, kemudian ada teman-teman wartawan yang juga bertugas dan teman-teman yang bertugas di bandara,” ujarnya.

Sangat Penting

Lebih jauh Dahnil menegaskan keberadaan tim ini sangat penting dalam mendukung pelaksanaan rencana kontingensi apabila terjadi kondisi darurat di lapangan.

“Jadi memang untuk kontingensi plan atau kemudian Jadi memang untuk kontingensi plan atau kemudian kedaruratan nanti di sana tim akan dipersiapkan,” kata dia.

Pemerintah memastikan seluruh petugas yang diberangkatkan telah mendapatkan pembekalan dan pelatihan guna menjalankan tugas secara optimal dalam memberikan pelayanan kepada jamaah calon haji Indonesia.

Dalam mengawali misi haji 2026, sekitar 400-an petugas haji akan mulai berangkat ke Tanah Suci pada Jumat. Mereka akan menjadi tim pendahulu untuk memastikan kesiapan layanan menyambut tamu-tamu Allah SWT.