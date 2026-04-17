Jadi Garda Terdepan, Petugas Haji Kloter Pertama Bentuk Skema Kedaruratan
Basuki Rahmat N.
Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak dalam wawancara cegat usai apel pembekalan dan pelepasan petugas haji di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Jumat (17/4/2026). (Foto: Antara/Asep Firmansyah)
Kementerian Haji dan Umrah menyebutkan petugas haji yang akan mengawali keberangkatan ke Tanah Suci pada penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 Masehi dipersiapkan untuk membentuk skema kontingensi atau kedaruratan.
“Yang jelas nanti petugas haji akan dipersiapkan skema-skema kontingensi. Artinya skema-skema kedaruratan,” kata Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Jumat (17/4/2026).
Garda Terdepan
Dahnil menjelaskan kelompok terbang (Kloter) pertama petugas yang diberangkatkan didominasi oleh tim perlindungan jemaah (linjam). Tim ini akan menjadi garda terdepan dalam memastikan keselamatan dan kenyamanan jemaah selama berada di Arab Saudi.
Menurut dia, komposisi petugas Linjam tersebut berasal dari berbagai unsur, mulai dari TNI dan Polri. Selain Linjam, petugas yang diberangkatkan mencakup tenaga pendukung, wartawan serta petugas yang ditempatkan di bandara.
“Sebagian besar yang berangkat pertama adalah tim linjam. Mereka terdiri dari TNI, Polri, kemudian ada teman-teman wartawan yang juga bertugas dan teman-teman yang bertugas di bandara,” ujarnya.
Sangat Penting
Lebih jauh Dahnil menegaskan keberadaan tim ini sangat penting dalam mendukung pelaksanaan rencana kontingensi apabila terjadi kondisi darurat di lapangan.
“Jadi memang untuk kontingensi plan atau kemudian Jadi memang untuk kontingensi plan atau kemudian kedaruratan nanti di sana tim akan dipersiapkan,” kata dia.
Pemerintah memastikan seluruh petugas yang diberangkatkan telah mendapatkan pembekalan dan pelatihan guna menjalankan tugas secara optimal dalam memberikan pelayanan kepada jamaah calon haji Indonesia.
Dalam mengawali misi haji 2026, sekitar 400-an petugas haji akan mulai berangkat ke Tanah Suci pada Jumat. Mereka akan menjadi tim pendahulu untuk memastikan kesiapan layanan menyambut tamu-tamu Allah SWT.
Para petugas haji yang mulai berangkat adalah mereka yang bertugas di Daerah Kerja (Daker) Madinah dan Bandara. Adapun jamaah calon haji kelompok terbang (Kloter) pertama akan mulai berangkat pada 22 April 2026.
