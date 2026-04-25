Inilah Lika-liku Petugas Haji Madinah Hadapi Jemaah Lansia Demensia

Musim haji 1447 H/2026 M kembali mengusung tema "Haji Ramah Lansia dan Disabilitas". Menghadapi dominasi jemaah lanjut usia (lansia) yang mencapai sekitar 70 persen dari total jemaah Indonesia, petugas haji di Daerah Kerja (Daker) Madinah melakukan berbagai mitigasi khusus dan penambahan personel.

Hal ini terungkap dalam wawancara eksklusif koresponden Inilah.com, Agus M. Muharrar di Madinah dengan Kepala Seksi PKPPJH Lansia dan Disabilitas Daker Madinah, dr Andarisukma D. Rahmalia, Sabtu (25/4/2026).

Menurutnya, Kementerian haji dan Umrah (Kemenhaj) RI tahun ini secara signifikan menambah jumlah petugas khusus untuk pendampingan lansia, perempuan, dan disabilitas. Di Daker Madinah saja, terdapat sekitar 80 petugas khusus yang disebar ke lima sektor pemondokan serta dua Sektor Khusus (Seksus), yakni Seksus Masjid Nabawi dan Seksus Bir Ali.

“Dari awal kedatangan, kami sudah memitigasi kebutuhan lansia. Mulai dari penyediaan kursi roda, penyediaan nasi bertekstur lembut, hingga penempatan kamar. Jemaah lansia ditempatkan di kamar dengan akses yang dekat dengan petugas atau lift. Kami juga mengecek keamanan kamar mandi, apakah ada handrail (pegangan) atau tidak,” jelas dr. Andari Sukma, kepada Inilah.com.

Tantangan Demensia dan Jemaah Tersasar

Mengawal jemaah lansia yang mencakup hampir dua pertiga dari total kedatangan jemaah haji Indonesia tentu bukan tugas ringan. Kondisi kesehatan yang beragam, penyakit penyerta (komorbid), hingga latar belakang pendidikan yang berbeda-beda menjadi dinamika tersendiri di lapangan.

“Banyak sekali jemaah lansia yang tersasar. Bahkan, baru berjalan 50 meter saja sudah bisa kesasar,” ungkapnya. Meski begitu, para petugas menjadikan hal ini sebagai ladang amal sekaligus hiburan tersendiri saat harus mengawal jemaah kembali ke hotel sambil menyusuri pelataran Masjid Nabawi.

Tantangan terberat yang sering dijumpai petugas adalah menangani jemaah yang mengalami demensia. Karakteristik gejala yang muncul pun sangat bervariasi di lapangan.

“Ada yang ngamuk, marah-marah, banyak bicara, linglung, tapi ada juga yang anteng saja. Ini tantangan buat kami. Ke depannya, materi terkait penanganan lansia geriatri ini mungkin perlu lebih ditekankan saat diklat (pendidikan dan pelatihan) petugas haji,” paparnya.

Tips Krusial untuk Keluarga di Tanah Air

Melihat kondisi nyata di Tanah Suci, petugas kesehatan ini menitipkan pesan penting bagi keluarga jemaah lansia di Tanah Air. Ia menyarankan agar identitas jemaah tidak hanya bergantung pada gelang haji atau ID Card Nusuk, tetapi juga dilekatkan langsung pada pakaian yang dikenakan.

“Diusahakan ada identitas yang dijahit atau ditempel di baju. Tuliskan nama dan asal kotanya. Karena kadang tulisan di gelang itu kurang jelas terbaca. Jadi, kalau mereka terpisah, petugas yang menemukan bisa langsung mengenali,” imbaunya.

Lebih lanjut, ia meminta jemaah lansia untuk selalu mematuhi arahan petugas kloter maupun non-kloter dan dilarang keras bepergian sendirian tanpa pendamping.

Kebiasaan jemaah sejak di Tanah Air juga menjadi faktor penentu kenyamanan ibadah. Ia memberikan sejumlah tips mitigasi yang bisa dilatih sebelum jemaah berangkat.

“Latihlah menggunakan toilet duduk, perbanyak minum air putih, dan jangan suka menahan kencing. Biasakan juga ke mana-mana selalu memakai sandal, jangan dilepas sembarangan agar kaki tidak melepuh, dan selalu gunakan masker,” pesannya tegas.