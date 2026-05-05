Inilah Jemaah Calon Haji Termuda dan Paling Tua Asal Makassar

Embarkasi Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) memberangkatkan jemaah calon haji dengan usia termuda dan paling tua yang tergabung dalam Kelompok Terbang (Kloter) 21 Embarkasi Makassar asal Kabupaten Soppeng.

Untuk yang termuda, atas nama Zaakiyah Amaliah (13) dan yang paling tua atas nama Rusna Lahemma (91). Keduanya masuk Asrama Haji Sudiang, Selasa (5/5/2026) pukul 14.00 Wita dan rencana berangkat ke Arab Saudi, Rabu (6/5/2026) pukul 13.35 Wita.

Zaakiyah yang baru duduk di kelas 1 MTS Kabupaten Soppeng mengaku berangkat menunaikan ibadah haji menggantikan ibunya yang wafat. Ia berangkat ke Tanah Suci bersama ayahnya yang bernama Aliyas Talib Musa.

"Ibu yang meninggal, Jadi saya yang gantikan. Rasanya senang tapi sedih juga karena menggantikan ibu," jelas Zaakiyah Amaliah di Asrama Haji Sudiang Makassar.

Sementara itu, liyas Talib Musa mengaku sudah mendaftar Haji pada 2010 silam. Setelah menunggu selama 10 tahun, istrinya wafat pada 2025 lalu.

"Kami berharap memang bisa bersama dengan beliau (almarhum berangkat haji). Namun tiba-tiba bulan November (2025) kesehatan beliau (istrinya) memburuk, sehingga kami membawa ke Rumah Sakit Wahidin untuk dioperasi," ungkapnya.

Namun Tuhan berkendak lain, istrinya akhirnya berpulang. Meski demikian, liyas tetap senang bisa berangkat ke Tanah Suci meski hanya bersama anaknya.