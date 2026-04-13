Inilah 8 Tempat Bersejarah di Madinah Lengkap dengan Kisahnya

Menginjakkan kaki di Kota Madinah Al-Munawwarah adalah impian setiap kaum muslimin. Sebagai kota suci kedua setelah Makkah, Madinah memancarkan aura kedamaian sekaligus menyimpan rekam jejak perjuangan yang mendalam dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya dalam menegakkan panji Islam.

Bagi jemaah haji maupun umrah, berkunjung ke tempat-tempat bersejarah di kota ini bukan sekadar wisata religi, melainkan napak tilas untuk memupuk kembali keimanan dan kecintaan kepada Sang Baginda Nabi.

Mengutip panduan dari berbagai literatur sirah dan manasik, berikut adalah 8 destinasi bersejarah di Madinah yang sangat dianjurkan untuk diziarahi:

1. Masjid Nabawi

Masjid Nabawi adalah jantung spiritual Kota Madinah. Kemegahannya yang berpadu dengan teknologi modern—seperti payung raksasa yang membuka dan menutup secara otomatis—menjadikannya tempat ibadah yang sangat dirindukan.

Di dalam kompleks masjid yang sangat luas ini, jemaah dapat beribadah sekaligus menziarahi makam Rasulullah SAW serta berdoa di area mustajab, Raudhah.

2. Makam Rasulullah SAW

Berada tepat di bawah Kubah Hijau (Green Dome) Masjid Nabawi, di sinilah jasad mulia Rasulullah SAW disemayamkan, berdampingan dengan dua sahabat terdekatnya: Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Umar bin Khattab. Meski makam ini dijaga ketat dan tertutup rapat, jemaah dianjurkan melewatinya untuk mengucapkan salam.

Berdasarkan adab berziarah, berikut adalah penggalan salam dan doa yang dapat diucapkan:

Assalaamu'alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala aali Muhammad kamaa shalayta 'ala aali Ibrahim... Asyhadu annaka Rasulullahi haqqan... > Artinya: "Ya Allah semoga shalawat terlimpah kepada Muhammad dan keluarga Muhammad... Aku bersaksi bahwa Engkau (Muhammad) adalah Rasulullah yang haq, telah menyampaikan risalah kenabian, menunaikan amanah, dan menasihati umat ini..."

3. Raudhah Asy-Syarifah

Dikenal dengan julukan "Taman Surga", Raudhah adalah area berukuran sekitar 22 × 15 meter yang terletak di antara makam Rasulullah SAW dan mimbar. Area ini sangat mudah dikenali melalui pilar-pilar putih dan warna karpetnya yang khas.

Sabda Nabi SAW menegaskan bahwa tempat ini adalah salah satu titik paling mustajab (mudah dikabulkan) untuk memanjatkan doa.

4. Masjid Quba

Ini adalah masjid pertama yang dibangun langsung oleh fondasi takwa Rasulullah SAW saat hijrah ke Yatsrib (Madinah). Jaraknya hanya sekitar 15 menit dari Masjid Nabawi.

Memiliki keutamaan yang luar biasa, siapa pun yang bersuci dari rumah/penginapan lalu datang ke Masjid Quba untuk melaksanakan sholat dua rakaat, maka ia akan diganjar pahala setara dengan pahala ibadah umrah.

5. Kebun Kurma

Berada di sekitar kawasan Masjid Quba yang subur, jemaah biasanya menyempatkan diri singgah di kebun atau pusat perbelanjaan kurma. Salah satu varietas yang paling dicari adalah Kurma Ajwa, yang dikenal luas sebagai kurma kesukaan Nabi SAW.

Dalam riwayat sahih disebutkan, mengonsumsi tujuh butir kurma Ajwa di pagi hari dapat menjadi tameng dari racun dan sihir.

6. Makam Baqi' (Jannatul Baqi)

Terletak di sebelah tenggara Masjid Nabawi, Jannatul Baqi' adalah kompleks pemakaman utama umat Islam sejak zaman Nabi.

Di tanah yang luas ini, bersemayam jasad ribuan sahabat, syuhada, serta keluarga dekat Rasulullah SAW. Menziarahi Baqi' sangat dianjurkan untuk merenungkan kehidupan akhirat dan mendoakan para pendahulu yang telah berkorban demi tegaknya Islam.

7. Jabal Uhud

Gunung batu kemerahan dengan ketinggian 1.050 mdpl ini menjadi saksi bisu heroisme sekaligus tragedi memilukan dalam Perang Uhud (3 Hijriah). Di sinilah 700 pasukan muslimin bertempur melawan 3.000 kaum kafir Quraisy.

Jabal Uhud memberikan pelajaran pahit mengenai pentingnya ketaatan pada instruksi pemimpin, ketika pasukan pemanah muslim turun dari bukit karena tergiur harta rampasan (ghanimah), yang berujung pada gugurnya 70 syuhada, termasuk paman Nabi, Hamzah bin Abdul Muthalib.

8. Masjid Qiblatain (Masjid Dua Kiblat)

Berjarak sekitar 3,5 km dari Masjid Nabawi di kawasan Bani Salamah, masjid ini menyimpan sejarah transisi arah ibadah umat Islam.