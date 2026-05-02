Inilah 5 Tips Ibadah Haji di Masjid Nabawi, Amalan Ringan Pahala Berlipat

Koresponden Inilah.com, Agus M. Muharrar di Madinah, Arab Saudi, menyampaikan sejumlah amalan utama yang dapat dilakukan jemaah haji 2026 selama berada di Masjid Nabawi, salah satu tempat paling mulia dalam Islam setelah Masjidil Haram.

Keberadaan di Kota Suci Madinah menjadi momentum penting bagi jemaah untuk memperbanyak ibadah. Selain sebagai bagian dari rangkaian spiritual haji, waktu di Masjid Nabawi juga diyakini memiliki keutamaan pahala yang berlipat ganda.

Amalan pertama yang dianjurkan adalah memperbanyak salat, baik salat wajib lima waktu maupun salat sunnah seperti duha, witir, tahajud, dan ibadah sunnah lainnya. Konsistensi dalam menjaga salat menjadi fondasi utama dalam meningkatkan kualitas ibadah selama di Tanah Suci.

Kedua, jemaah disarankan memperbanyak tilawah atau membaca Alquran. Suasana Masjid Nabawi yang penuh keberkahan menjadikan setiap huruf yang dibaca bernilai lebih tinggi di sisi Allah SWT.

Ketiga, memperbanyak zikir dan selawat kepada Rasulullah SAW. Mengucapkan kalimat-kalimat tayyibah seperti tasbih, tahmid, dan tahlil menjadi cara sederhana namun berdampak besar dalam menenangkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Keempat, memperbanyak sedekah selama berada di Tanah Suci. Dalam bulan-bulan haji seperti Dzulqa’dah dan Dzulhijjah, setiap sedekah yang diberikan, meskipun sedikit, diyakini akan dibalas berlipat ganda.

Kelima, jika memungkinkan, jemaah dapat menziarahi sejumlah tempat penting di sekitar Masjid Nabawi. Di antaranya Raudah, makam Rasulullah SAW, pemakaman Baqi, serta kawasan Gunung Uhud.

"Kunjungan ini menjadi sarana mengambil hikmah dari sejarah perjuangan Islam. Demikian laporan langsung dari Masjid Nabawi, Kota Madinah, semoga Allah SWT memudahkan ibadah haji bagi para bapak ibu sekalian,” pungkas Agus.