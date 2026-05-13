Jelang Puncak Haji, Jemaah Diingatkan Hemat Tenaga dan Waspadai Kesalahan Ihram!

Menjelang fase puncak ibadah haji 1447 H/2026 M, pemerintah mengingatkan jemaah Indonesia agar mulai menghemat tenaga, menjaga kesehatan, dan lebih disiplin menjalankan aturan ihram.

Imbauan itu disampaikan di tengah meningkatnya arus kedatangan jemaah ke Tanah Suci, khususnya gelombang kedua yang mendarat melalui Jeddah dan langsung menuju Makkah.

Juri bicara Kemenhaj RI Maria Assegaff mengatakan, operasional haji Indonesia pada Rabu (13/5/2026) telah memasuki hari ke-23 dan secara umum berjalan lancar, mulai dari layanan keberangkatan, akomodasi, konsumsi, transportasi, kesehatan hingga pembinaan ibadah.

“Alhamdulillah, layanan haji Indonesia terus berjalan dengan baik. Namun, menjelang puncak haji, disiplin menjaga kesehatan menjadi sangat penting. Jemaah perlu mulai menyimpan energi, membatasi aktivitas yang tidak mendesak, dan tidak memaksakan diri beraktivitas di luar hotel, terutama pada siang hari,” ujar Maria di Jakarta, Rabu.

Imbauan tersebut menjadi penting mengingat suhu udara di Arab Saudi terus meningkat dan aktivitas jemaah akan semakin padat menjelang Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina).

Pada fase inilah kondisi fisik dan daya tahan tubuh jemaah sangat menentukan kelancaran ibadah.

Data terbaru mencatat, sebanyak 379 kloter dengan 146.622 jemaah dan 1.513 petugas telah diberangkatkan menuju Arab Saudi. Sementara perpindahan jemaah dari Madinah ke Makkah juga terus berlangsung bertahap.

Hingga kini, sebanyak 312 kloter dengan 120.507 jemaah dan 1.248 petugas telah tiba di Makkah.

Adapun kedatangan jemaah gelombang kedua melalui Bandara King Abdul Aziz International Airport Jeddah tercatat mencapai 103 kloter dengan 39.388 jemaah dan 413 petugas.

Selain itu, sebanyak 7.146 jemaah haji khusus juga telah tiba di Arab Saudi.

Jemaah Diminta Jangan Abaikan Kondisi Tubuh

Maria menegaskan, fase puncak haji membutuhkan kesiapan fisik, mental, dan spiritual secara bersamaan. Karena itu, jemaah diminta lebih bijak mengatur aktivitas sehari-hari.

“Jangan menunggu kondisi memburuk. Jika jemaah merasa lemah, pusing, sesak, demam, atau mengalami keluhan lain, segera sampaikan kepada petugas terdekat. Khusus bagi jemaah lansia, disabilitas, dan jemaah dengan risiko tinggi, koordinasi dengan karom, karu, petugas kesehatan, dan petugas sektor harus terus dijaga,” jelasnya.

Kemenhaj juga mengimbau jemaah untuk memprioritaskan ibadah wajib, memperbanyak istirahat, makan tepat waktu, dan menjaga asupan cairan tubuh guna menghindari dehidrasi akibat cuaca panas ekstrem di Arab Saudi.

Kesalahan Ihram Jadi Sorotan

Selain persoalan kesehatan, perhatian pemerintah juga tertuju pada kepatuhan jemaah terhadap aturan ihram, khususnya bagi jemaah gelombang kedua yang mendarat di Jeddah.

Pasalnya, setibanya di bandara, jemaah akan langsung bergerak menuju Makkah sehingga proses ihram harus sudah dipersiapkan sejak dari embarkasi sebelum melewati miqat.

“Jemaah gelombang kedua harus memastikan pakaian ihram sudah digunakan dengan benar sebelum melewati miqat. Niat ihram dilakukan sesuai arahan pembimbing ibadah dan petugas kloter. Pahami kembali larangan-larangan ihram, jaga ketertiban selama perjalanan, dan ikuti seluruh arahan petugas sejak di embarkasi hingga tiba di Makkah,” ujar Maria.

Ia juga meminta jemaah yang masih ragu terkait tata cara ihram, niat, miqat, maupun larangan ihram agar tidak mengambil keputusan sendiri tanpa bimbingan petugas.

“Jangan sungkan bertanya. Pembimbing ibadah, petugas kloter, ketua rombongan, dan petugas layanan siap membantu jemaah. Ini penting agar ibadah berjalan tertib, sah, dan sesuai tuntunan,” tegasnya.

Disiplin Jadi Kunci Kelancaran Haji

Kemenhaj memastikan layanan kesehatan haji Indonesia terus berjalan optimal melalui pemantauan aktif, edukasi kesehatan, hingga pendampingan jemaah di hotel, sektor, KKHI, maupun fasilitas kesehatan rujukan.

Namun, keberhasilan menjaga kesehatan jemaah disebut sangat bergantung pada kedisiplinan masing-masing dalam mengenali kondisi tubuh dan mematuhi arahan petugas.

“Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas haji Indonesia yang terus bekerja memberikan layanan terbaik di Tanah Air maupun Arab Saudi. Terima kasih juga kepada seluruh jemaah yang menjaga ketertiban, kedisiplinan, dan mengikuti arahan petugas,” tutup Maria.