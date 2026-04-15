Hormati Musim Haji 2026, Ulama dan Para Tokoh Lantang Teriak Hentikan Perang

Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, HE Faisal Abdullah Amody, menggelar acara halal bihalal dan silaturahmi bersama para tokoh nasional, ulama, pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam, serta pengasuh pesantren. Kegiatan tersebut berlangsung di kediaman duta besar, Rabu (15/4/2026).

Dalam pertemuan itu, sejumlah tokoh menyoroti dinamika geopolitik global, khususnya konflik di Timur Tengah yang dinilai berpotensi berdampak luas, termasuk terhadap pelaksanaan ibadah haji.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai gagalnya perundingan damai antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel yang berlangsung di Pakistan beberapa hari lalu sebagai perkembangan yang tidak positif. Ia berharap gencatan senjata sementara yang tengah berlangsung dapat berlanjut menjadi penghentian konflik secara permanen.

Selain itu, Muzani juga menyampaikan apresiasi kepada Raja Salman dan Putra Mahkota Pangeran Mohammed bin Salman atas sikap yang dinilai bijak dalam merespons situasi kawasan.

Pandangan serupa disampaikan para ulama dan tokoh yang hadir, terlebih menjelang musim haji 1447 Hijriah yang akan segera dimulai.

Para ulama dan tokoh lintas organisasi menyerukan perdamaian serta penghentian perang menjelang musim haji 2026, di Jakarta, Rabu (15/4/2026). (Foto: Dok Pribadi).

Ketua PWNU Jawa Timur, KH Abdul Hakim Mahfudz, menekankan pentingnya menjaga kesucian momentum ibadah haji.

"Semua negara harus menjadikan Saudi Arabia sebagai negara yang aman dan tidak ada gangguan sedikit pun, khususnya yang akan berdampak pada pelaksanaan ibadah haji tahun 2026," tegasnya.

Senada dengan itu, Pengasuh Pesantren Tebuireng, KH Abdul Hakim Mahfudz atau yang akrab disapa Kiai Kikin, berharap konflik segera dihentikan.

"Mengingat umat Islam akan memasuki musim haji, kita harapkan perang bisa segera berakhir, kita meminta kepada semua pihak yang terlibat dalam perang untuk segera menghentikannya," tegasnya.

Para ulama dan pimpinan ormas Islam juga menyerukan agar seluruh pihak menghormati pelaksanaan ibadah haji serta menjaga kedaulatan Arab Saudi sebagai tuan rumah dua tanah suci.

Dalam forum tersebut, para peserta turut menyoroti dampak luas konflik, mulai dari krisis energi, ekonomi, hingga persoalan kemanusiaan.

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Almuzzammil Yusuf menilai setiap tindakan yang mengganggu keamanan Arab Saudi, khususnya di Makkah dan Madinah, merupakan pelanggaran serius.

Ia juga mendorong Indonesia bersama negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk mengambil peran dalam menjamin keamanan Arab Saudi menjelang pelaksanaan ibadah haji.

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid turut menyampaikan keprihatinan terhadap konflik yang masih berlangsung. Ia meminta semua pihak menghentikan perang karena dampaknya dirasakan secara global.

Ia juga menyoroti serangan militer yang menyasar fasilitas sipil, baik di Iran maupun Arab Saudi, sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional.

"Karenanya sudah lama saya menolak serangan militer ke sasaran nonmiliter, fasilitas umum baik terhadap Iran seperti ke sekolah atau rumah sakit, maupun terhadap Saudi Arabia yang menyasar Aramco dan lain-lain. Dan mestinya Iran fokus menyerang balik ke Israel saja," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, para ulama dan tokoh juga menyatakan dukungan terhadap peran Arab Saudi dalam melayani Haramain (dua tanah suci). Mereka berharap Arab Saudi turut berkontribusi lebih besar dalam upaya penyelamatan Masjid Al-Aqsa serta memperkuat persatuan umat Islam dunia.