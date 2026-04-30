Hindari Aktivitas di Luar Urusan Haji, Jemaah Diingatkan Fokus Ibadah

Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya mengingatkan jemaah haji Indonesia untuk fokus menjalankan rangkaian ibadah dan menghindari aktivitas di luar kepentingan haji yang berpotensi menimbulkan risiko maupun kelelahan berlebihan. Imbauan tersebut disampaikan menyusul kecelakaan bus yang menimpa jemaah haji Indonesia di kawasan Jabal Magnet, Madinah, Selasa (28/4/2026).

Atalia, sebagaimana keterangan diterima di Jakarta, Kamis (30/4/2026), menegaskan keselamatan jemaah harus menjadi prioritas utama selama pelaksanaan ibadah haji, termasuk dengan membatasi aktivitas di luar agenda utama yang telah ditetapkan.

“Atas nama Komisi VIII DPR RI, saya menyampaikan keprihatinan atas kecelakaan bus yang menimpa jamaah haji Indonesia di Madinah. Alhamdulillah, tidak ada korban jiwa, dan para jamaah yang terluka telah mendapatkan penanganan medis dengan cepat,” kata dia.

Amanat UU Nomor 14 Tahun 2025

Keselamatan dan perlindungan jemaah merupakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Oleh karena itu, dia menilai seluruh aktivitas jamaah harus tetap berada dalam koridor keselamatan.

Di sisi lain, Atalia mengapresiasi respons sigap Kementerian Haji dan Umrah, Kementerian Luar Negeri, Konsulat Jenderal Republik Indonesia Jeddah, dan seluruh petugas haji yang telah memberikan pertolongan serta pendampingan kepada jamaah terdampak.

Legislator bidang agama dan sosial itu mengingatkan, fokus ibadah utama dan kepatuhan terhadap arahan petugas menjadi langkah penting untuk meminimalisasi risiko selama menjalankan ibadah haji.

Komisi VIII DPR RI, lanjut Atalia, akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Haji dan Umrah serta seluruh pemangku kepentingan guna memastikan pelayanan, pendampingan, dan pemulihan jamaah berjalan optimal.

Kecelakaan Bus Jemaah Haji Indonesia

Sebelumnya, pemerintah mengatakan tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan bus Jamaah Haji Indonesia (JHI) Kloter SUB-2 dan Kloter JKS-1 dan memastikan insiden tersebut telah ditangani dengan baik.

Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kemlu RI Heni Hamidah mengatakan kecelakaan tersebut melibatkan bus JHI Kloter SUB-2 dan bus JHI Kloter JKS-1 saat perjalanan kembali dari kegiatan tur kota Jabal Magnet.

“Kementerian Luar Negeri RI melalui KJRI Jeddah tengah menangani kasus kecelakaan lalu lintas yang dialami kelompok Jamaah Haji Indonesia (JHI) pada 28 April 2026 di Arab Saudi,” kata Heni dalam keterangan diterima di Jakarta, Rabu (29/4/2026).

10 Luka-luka

Lebih jauh Heni menjelaskan terdapat 10 orang terluka. Tujuh di antaranya adalah jamaah dari Kloter JKS-1 asal Jawa Barat, sedangkan tiga orang lainnya berasal dari Kloter SUB-2 asal Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur.

Menurut Heni, mereka mengalami luka ringan dan telah mendapatkan penanganan dari tim kesehatan serta telah kembali ke Hotel Andalus Golden.

Sementara itu, Kementerian Haji dan Umrah atau Kemenhaj memastikan jamaah terdampak insiden kecelakaan telah mendapatkan penanganan medis dan pendampingan dari petugas.