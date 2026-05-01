Hari ke-11 Operasional Haji, Kemenhaj Laporkan 5 Jemaah Wafat dan 4.246 Rawat Jalan

Memasuki hari ke-11 operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) melaporkan perkembangan terkini terkait kondisi kesehatan jemaah haji Indonesia di Tanah Suci. Hingga saat ini, tercatat ada lima jemaah haji yang dilaporkan wafat.

Juru Bicara Kemenhaj, Maria Assegaff, menyampaikan rasa duka yang mendalam atas berpulangnya para dhuyufurrahman tersebut saat menjalankan rangkaian ibadah.

“Hingga Kamis (30/4/2026), total jemaah wafat sebanyak 5 orang. Kita doakan semoga husnul khotimah,” ujar Maria dalam konferensi pers yang disiarkan secara daring, Jumat (1/5/2026).

Ribuan Jemaah Jalani Rawat Jalan

Selain mengonfirmasi kabar duka, Kemenhaj juga membeberkan data terkait jemaah haji yang membutuhkan penanganan medis di Arab Saudi. Tercatat sebanyak 4.246 jemaah telah menjalani rawat jalan akibat berbagai keluhan kesehatan ringan hingga sedang.

Maria juga memaparkan tingginya angka rujukan medis ke fasilitas kesehatan yang ada. Terdapat 70 jemaah yang sempat dirujuk ke Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI), sementara 101 jemaah lainnya harus dirujuk ke Rumah Sakit (RS) milik Pemerintah Arab Saudi untuk mendapatkan penanganan medis komprehensif.

"Saat ini, jemaah yang masih dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi berjumlah 42 orang," jelas Maria merinci kondisi jemaah yang masih dalam pantauan ketat tim medis.

Fase Pergerakan Jemaah Berjalan Lancar

Meski diwarnai adanya jemaah yang sakit dan wafat, Maria memastikan bahwa secara umum seluruh proses operasional haji tetap berjalan dengan lancar dan tertib.

Berdasarkan data terkini, sebanyak 62.193 jemaah yang tergabung dalam 159 kelompok terbang (kloter) beserta 689 petugas kloter telah berhasil diberangkatkan ke Tanah Suci. Fase pergerakan jemaah antarkota perhajian pun tengah berlangsung.

“Seluruh proses pergerakan jemaah, mulai dari Madinah menuju Mekkah, dilakukan secara terkoordinasi dengan pengawalan petugas. Hal ini untuk memastikan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan jemaah selama perjalanan,” tambahnya.

Saat ini, sebagian besar jemaah Indonesia yang telah tiba di Kota Mekkah sedang berfokus melaksanakan ibadah umrah wajib (umrah qudum). Mereka juga diimbau untuk terus menjaga stamina dan kesehatan tubuh guna mempersiapkan diri menyambut puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).