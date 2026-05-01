Hari ke-11 Haji 2026: 62 Ribu Jemaah Berangkat, Kemenhaj Soroti Cuaca Panas

Operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 Masehi memasuki hari ke-11 dengan proses pemberangkatan jemaah yang terus berjalan lancar.

Hingga Kamis (30/4/2026), lebih dari 62 ribu jemaah Indonesia telah diberangkatkan ke Tanah Suci.

Kementerian Haji (Kemenhaj) mencatat sebanyak 159 kelompok terbang (kloter) dengan total 62.193 jemaah serta 689 petugas kloter telah diberangkatkan dari berbagai embarkasi di Indonesia.

Sementara itu, sebanyak 57.955 jemaah yang tergabung dalam 149 kloter telah tiba di Madinah.

Adapun 4.871 jemaah dari 12 kloter mulai bergerak dari Madinah menuju Makkah untuk melanjutkan rangkaian ibadah haji.

Juru Bicara Kemenhaj, Maria Assegaff, mengatakan seluruh layanan operasional haji hingga kini berjalan baik dengan pengawasan penuh dari petugas di lapangan.

“Alhamdulillah, proses pemberangkatan dan pergerakan jemaah berjalan lancar. Petugas terus bersiaga di seluruh titik layanan untuk memastikan jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan tertib,” ujar Maria, Jumat (1/5/2026).

Di Makkah, sebanyak 1.551 jemaah dari empat kloter telah tiba untuk menjalani umrah wajib sekaligus mempersiapkan diri menuju puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.

Dari sisi kesehatan, tercatat sebanyak 4.246 jemaah menjalani rawat jalan. Sebanyak 70 jemaah dirujuk ke Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI), 101 jemaah dirujuk ke Rumah Sakit Arab Saudi (RSAS), dan 42 orang masih menjalani perawatan di RSAS.

Sementara jumlah jemaah wafat hingga 30 April 2026 tercatat sebanyak lima orang.

Selain memastikan kelancaran layanan, Kemenhaj juga kembali mengingatkan seluruh pihak, termasuk Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), agar mematuhi aturan penyelenggaraan ibadah haji.

Maria menegaskan pemerintah tidak akan mentoleransi aktivitas non-prosedural yang dapat membahayakan keselamatan jemaah.

“Keselamatan dan perlindungan jemaah adalah prioritas utama. Tidak ada kompromi terhadap pelanggaran aturan dalam penyelenggaraan ibadah haji,” tegasnya.

Ia menambahkan, pemerintah dapat memberikan sanksi tegas hingga pencabutan izin operasional apabila ditemukan pelanggaran serius oleh KBIHU.

Kemenhaj juga mengimbau masyarakat agar mewaspadai praktik haji ilegal maupun tawaran keberangkatan non-resmi.

“Saat ini Satgas Pencegahan Haji Ilegal terus melakukan pengawasan bersama lintas instansi untuk mencegah penyalahgunaan visa dan praktik penipuan yang merugikan masyarakat,” kata Maria.

Seiring dimulainya pergerakan jemaah menuju Makkah, Kemenhaj meminta jemaah tidak membawa barang berlebihan agar mobilitas dan distribusi bagasi tetap lancar.

Jemaah yang akan melaksanakan salat Jumat di Masjidil Haram juga diminta berangkat lebih awal menggunakan Bus Shalawat guna menghindari kepadatan.

“Kami mengimbau jemaah berangkat minimal dua jam lebih awal agar perjalanan menuju Masjidil Haram lebih aman dan nyaman,” ujar Maria.

Cuaca panas di Tanah Suci turut menjadi perhatian serius pemerintah. Saat ini suhu di Makkah dan Madinah berkisar antara 35 hingga 39 derajat Celsius.

Karena itu, jemaah diimbau menggunakan alat pelindung diri sederhana seperti payung, topi, masker, dan alas kaki yang nyaman, serta memperbanyak konsumsi air putih.

“Cuaca di Tanah Suci cukup panas. Jemaah diharapkan tidak memaksakan aktivitas di siang hari dan selalu menjaga kondisi tubuh agar tetap fit selama menjalankan ibadah,” tutup Maria.