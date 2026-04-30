Hari ke-10 Haji 1447H: 54.604 Jemaah Diberangkatkan ke Tanah Suci, Ada 3 WNI Ditangkap di Saudi

Penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriyah/2026 Masehi memasuki hari ke-10 operasional dengan capaian signifikan. Di tengah kelancaran layanan jemaah Indonesia, isu haji ilegal yang menyeret Warga Negara Indonesia (WNI) di Arab Saudi menjadi sorotan global dan peringatan keras bagi seluruh pihak.

Data resmi menunjukkan, hingga 29 April 2026, sebanyak 138 kelompok terbang (kloter) dengan total 54.604 jemaah telah diberangkatkan ke Tanah Suci.

Sementara itu, 132 kloter dengan 52.343 jemaah telah tiba di Madinah dan menempati hotel yang telah disiapkan pemerintah.

“Alhamdulillah, hingga hari kesepuluh operasional haji, proses pemberangkatan dan kedatangan jemaah berjalan lancar, tertib, dan terlayani dengan baik di seluruh titik layanan,” ujar Jubir Kemenhaj Suci Annisa di Jakarta, Kamis (30/4/2026).

Namun, di balik kelancaran tersebut, otoritas haji Indonesia menegaskan tidak ada toleransi terhadap praktik di luar prosedur resmi.

Kasus penangkapan WNI terkait haji ilegal di Arab Saudi menjadi bukti nyata pelanggaran aturan berpotensi berujung sanksi hukum serius.

Mulai 30 April 2026, pergerakan jemaah dari Madinah menuju Mekkah dilakukan secara bertahap sebagai bagian dari rangkaian menuju puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.

Fase tersebut dinilai rawan dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk menyelundupkan jemaah non-prosedural.

Dalam pengawasan terbaru, petugas perlindungan jemaah menemukan pelanggaran oleh dua KBIHU, yakni Nurul Haramain Probolinggo dan Al Azhar Jakarta, yang melaksanakan kegiatan city tour di luar program resmi tanpa izin dan koordinasi.

“Kami pastikan akan memberikan sanksi tegas kepada KBIHU yang melanggar ketentuan. Tak ada kompromi atas segala bentuk pelanggaran yang dapat membahayakan keselamatan dan ketertiban jemaah,” tegas Jubir Kemenhaj.

Penegasan ini selaras dengan meningkatnya pengawasan pemerintah Arab Saudi terhadap jemaah ilegal, yang dalam beberapa kasus berujung penahanan hingga deportasi. Praktik haji ilegal tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga membahayakan keselamatan jemaah.

Di sektor kesehatan, tercatat 5 jemaah dirujuk ke Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) dan 89 jemaah ke Rumah Sakit Arab Saudi (RSAS). Hingga kini, 49 jemaah masih menjalani perawatan.

Kemenhaj juga menyampaikan duka cita atas wafatnya dua jemaah Indonesia.

“Semoga seluruh almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu Wata’ala dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan,” lanjut Jubir Kemenhaj.

Sementara itu, insiden kecelakaan bus di Madinah yang melibatkan jemaah kloter SUB-02 dan JKS-01 dilaporkan tidak menimbulkan korban serius.

Seluruh jemaah yang mengalami luka ringan telah mendapatkan penanganan medis dan berangsur pulih. Satu jemaah masih menjalani perawatan intensif.

Kasus lain yang turut menjadi perhatian adalah penolakan masuk terhadap satu jemaah asal kloter LOP-05 berinisial M oleh imigrasi Arab Saudi karena pernah memiliki persoalan hukum dan masuk daftar hitam.

Jemaah tersebut dipulangkan ke Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemerintah kembali mengingatkan seluruh KBIHU dan jemaah agar mematuhi aturan operasional serta tidak tergiur tawaran haji non-prosedural.

Seluruh program resmi, termasuk ziarah di Madinah ke Masjid Quba, Masjid Qiblatain, dan Jabal Uhud, telah disediakan secara gratis dan terkoordinasi.