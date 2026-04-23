Hampir 6 Ribu Jemaah Haji Indonesia Tiba di Madinah, Ada Fasilitas Hotel Dekat Masjid Nabawi Bikin Iri

Gelombang pertama jemaah haji Indonesia mulai tiba di Madinah, Arab Saudi. Di tengah kedatangan tersebut, jemaah diimbau untuk menjaga kondisi kesehatan dengan membatasi aktivitas yang tidak mendesak.

Konsul Jenderal Republik Indonesia di Jeddah, Yusron B. Ambary, mengingatkan mayoritas jemaah merupakan lanjut usia.

Karena itu, ia meminta jemaah tidak memaksakan diri dalam beribadah saat kondisi tubuh tidak fit.

“Jemaah diharapkan selalu menjaga kesehatan dan tidak memaksakan diri, mengingat rangkaian ibadah haji masih panjang,” ujarnya.

Menurutnya, kondisi fisik yang prima sangat penting agar jemaah dapat mengikuti puncak ibadah haji pada Mei mendatang dengan optimal.

Berdasarkan data kedatangan hari pertama, sebanyak 5.997 jemaah yang tergabung dalam 15 kelompok terbang (kloter) tiba secara bertahap melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz hingga Rabu (22/4/2026), pukul 22.55 waktu Arab Saudi.

Mereka berasal dari berbagai embarkasi seperti Yogyakarta, Jakarta, Medan, Lombok, Solo, dan Makassar.

Kepala Daerah Kerja (Daker) Madinah, Khalilurrahman, turut mengingatkan jemaah untuk mewaspadai perubahan cuaca di Madinah dengan menggunakan perlindungan diri.

“Jemaah diimbau menggunakan payung, kacamata, masker, serta alas kaki yang nyaman. Selain itu, penting untuk rutin minum air, sekitar dua hingga tiga teguk setiap 20–30 menit,” katanya, Kamis (23/4/2026).

Ia juga menyarankan penggunaan tabir surya dan pelembap bibir untuk melindungi tubuh dari paparan panas.

Di sisi lain, sejumlah jemaah merasakan kebahagiaan tersendiri. Pasalnya, lima kloter pertama mendapatkan fasilitas hotel yang sangat dekat dengan Masjid Nabawi.

Jarak penginapan hanya sekitar 50 meter, sehingga memudahkan jemaah, terutama lansia dan penyandang disabilitas, untuk beribadah, termasuk mengakses Raudhah.

Lebih dari 2.500 jemaah diketahui menempati hotel yang berada di sekitar pintu 330 Masjid Nabawi, membuat akses menuju area ibadah menjadi lebih mudah dan nyaman.

Selain fasilitas akomodasi, layanan haji tahun ini juga mengalami peningkatan, salah satunya melalui distribusi kartu Nusuk yang kini sudah diberikan sejak di Tanah Air.

Setibanya di hotel, jemaah hanya mendapatkan sosialisasi terkait penggunaannya dari pihak syarikah.