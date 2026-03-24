Haji 2026 Tetap Sesuai Rencana, Dubes Arab Saudi: Penerbangan dan Persiapan Aman

Pemerintah Kerajaan Arab Saudi memastikan bahwa pelaksanaan ibadah haji tahun 1447 H/2026 M akan tetap berlangsung aman dan sesuai rencana. Jemaah haji asal Indonesia diimbau untuk tidak khawatir meski kawasan Timur Tengah saat ini tengah dilanda ketegangan geopolitik.

Penegasan tersebut disampaikan langsung oleh Duta Besar (Dubes) Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal bin Abdullah Al-Amudi, dalam konferensi pers yang digelar di kediamannya di Jakarta, Selasa lalu.

"Kerajaan Arab Saudi, alhamdulillah, sampai saat ini tetap aman," tegas Dubes Faisal di hadapan awak media.

Persiapan Matang dan Tanpa Kendala

Dubes Faisal menjelaskan bahwa seluruh persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini telah berjalan lancar dan sesuai dengan rencana yang ditetapkan oleh Pemerintah Arab Saudi.

Pernyataan ini sekaligus memperkuat keterangan yang telah ia sampaikan sebelumnya pada 13 Maret 2026. Saat itu, ia memastikan bahwa persiapan musim haji 2026 telah dilakukan dengan sangat baik tanpa adanya kendala yang berarti di lapangan.

"Insyaallah persiapan berjalan lancar, sesuai dengan rencana dan insyaallah tidak ada dampak apa pun (dari ketegangan geopolitik)," ungkapnya.

Jadwal Penerbangan Tidak Terdampak

Lebih lanjut, Dubes Faisal juga menepis kekhawatiran terkait potensi gangguan pada jalur transportasi udara. Ia menegaskan bahwa jadwal penerbangan menuju Arab Saudi akan tetap beroperasi untuk mengangkut jemaah haji sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya.

Oleh karena itu, Pemerintah Arab Saudi secara khusus mengimbau masyarakat Indonesia, terutama para calon jemaah haji, untuk tetap tenang dan fokus mempersiapkan diri.