Haji 2026 Dimulai, Jemaah Kloter 1 Padang Siap Masuk Asrama Pekan Depan

Sebanyak 386 calon haji Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) yang tergabung dalam kelompok terbang (kloter) pertama dijadwalkan masuk ke Asrama Haji Padang pada 23 April 2026.

"Sebanyak 1.089 calon haji akan berangkat dari Embarkasi Haji Padang, di mana kloter pertama masuk asrama pada 23 April 2026 pukul 06.00 WIB," kata Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Kota Padang Zulfahmi di Kota Padang, Senin (6/4/2026).

Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Kemenhaj Kota Padang saat bertemu dengan Wali Kota Padang mengenai kesiapan jemaah calon haji untuk musim haji 1447 Hijriah.

Zulfahmi mengatakan pertemuan dengan Wali Kota Padang membahas kesiapan teknis di antaranya aspek transportasi, konsumsi, hingga fasilitas pendukung jelang masuk asrama haji setempat.

Dalam pertemuan itu, Kemenhaj menyambut positif dukungan Pemerintah Kota Padang dalam membantu dan memfasilitasi beberapa hal yang dibutuhkan calon haji, terutama mengenai transportasi menuju embarkasi hingga konsumsi.

Ia memastikan seluruh dokumen telah rampung termasuk pembekalan ibadah seperti manasik tingkat kota sejak 8-12 Februari 2026. Kemudian ditambah empat kali manasik tingkat kecamatan dan satu kali tingkat kota.

Sementara itu, Wali Kota Padang Fadly Amran memastikan pemerintah daerah akan memfasilitasi jemaah calon haji, seperti transportasi menuju embarkasi hingga selama berada di Asrama Haji Embarkasi Padang.

"Tentunya kita akan fasilitasi jemaah calon haji saat akan berangkat ke Tanah Suci," ujarnya.