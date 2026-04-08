Haji 2026 Dimulai! Gelombang Pertama Berangkat 22 April, Puncak Ibadah Diprediksi 26 Mei

Pemerintah resmi memulai rangkaian penyelenggaraan ibadah haji 2026. Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf mengumumkan, jemaah haji gelombang pertama akan diberangkatkan pada 22 April mendatang menuju Madinah sebelum melanjutkan perjalanan ke Mekkah.

Pernyataan tersebut disampaikan Irfan dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/4/2026). Ia menjelaskan, rangkaian perjalanan haji diawali pada 21 April 2026 dengan masuknya jemaah ke Asrama Haji.

“Pemberangkatan gelombang pertama dimulai 22 April 2026 menuju Madinah dan dilanjutkan ke Mekkah,” ujarnya.

Sementara itu, gelombang kedua dijadwalkan berangkat mulai 7 Mei 2026 dengan rute langsung ke Jeddah sebelum menuju Mekkah. Seluruh kedatangan jemaah di Arab Saudi ditargetkan rampung pada 21 Mei 2026.

Puncak pelaksanaan ibadah haji diperkirakan berlangsung pada 26 Mei 2026, ditandai dengan wukuf di Arafah sebagai inti dari rangkaian ibadah. Sebelumnya, pergerakan jemaah ke Arafah diproyeksikan dimulai pada 20 Mei, dilanjutkan dengan mabit di Muzdalifah dan Mina serta prosesi lempar jumrah.

Tahap pemulangan jemaah akan dimulai pada 1 Juni 2026. Gelombang pertama dijadwalkan kembali ke Tanah Air melalui Jeddah dan tiba di Indonesia pada hari yang sama.