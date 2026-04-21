Haji 2026 Dimulai di Madinah, Kecepatan Layanan Jadi Kunci

Menjelang operasional Haji 2026, kesiapan petugas di sektor bandara menjadi perhatian utama. Layanan cepat, akurat, dan humanis dinilai menjadi faktor penentu kenyamanan jemaah sejak pertama kali tiba di Tanah Suci.

Kepala Daerah Kerja (Daker) Bandara Kemenhaj RI, Abdul Basir, menegaskan pentingnya peran petugas dalam memberikan rasa aman dan pelayanan yang excelent kepada jemaah haji Indonesia setibanya di Bandara Prince Mohammad bin Abdulaziz, Madinah.

Hal tersebut disampaikannya saat memberikan arahan kepada petugas di Hotel Daker Bandara di Madinah, Minggu (19/4/2026).

“Keberadaan kita penting untuk jemaah haji, terutama untuk memberikan rasa aman dan tenang. Kita merupakan Petugas pertama yang dilihat jemaah saat tiba di bandara sehingga kita harus memberikan kesan terbaik,” ujar Abdul Basir.

Layanan Awal yang Menentukan

Sebagai titik pertama kedatangan, bandara menjadi wajah awal pelayanan haji Indonesia. Dalam kondisi jemaah yang lelah usai perjalanan panjang, kehadiran petugas yang sigap dan ramah menjadi kunci menghadirkan rasa nyaman.

Abdul Basir menekankan, seluruh petugas harus memahami dan menghormati regulasi otoritas setempat, namun tetap dituntut fleksibel dalam menjalankan tugas di lapangan.

“Ada beberapa hal yang memang harus kita fleksibel. Namun prinsipnya, kita tetap mengikuti ketentuan otoritas bandara. Tujuan kita sama memberikan pelayanan dan penghormatan kepada duyufurrahman,” lanjutnya.

Fast Track Jadi Sorotan

Salah satu tantangan terbesar tahun ini adalah optimalisasi layanan fast track yang menuntut kecepatan sekaligus ketepatan data. Dalam sistem ini, waktu layanan sangat terbatas sehingga petugas harus bekerja ekstra cermat.

"Layanan di fastrack sangat cepat, waktu cukup ketat, tapi data kita juga harus akurat. Jadi kita dituntut untuk memberikan layanan yang ekstra cepat dan tepat,” jelasnya.

Selain itu, kompleksitas distribusi jemaah juga menjadi perhatian. Dalam satu kelompok terbang (kloter), jemaah dapat ditempatkan di dua hingga tiga hotel berbeda, sehingga koordinasi data dengan Daker Madinah menjadi sangat penting.

“Yang perlu diperhatikan, satu kloter bisa beda dua sampai tiga hotel. Maka kita harus aktif koordinasi data akomodasi ke Daker Madinah,” katanya.

Fasilitas dan Penugasan

Untuk mendukung kenyamanan jemaah, terutama lansia dan disabilitas, sejumlah fasilitas telah disiapkan. Di antaranya mobil golf di terminal haji, serta kebutuhan kursi roda dan payung di area fast track.

“Mobil golf sudah ada di terminal haji. Untuk fast track, kita butuh payung dan kursi roda yang cukup,” tambahnya.

Adapun penugasan di bandara Madinah dibagi ke dalam empat titik utama, yakni terminal haji, area fast track, gate internasional, dan terminal zero. Konsentrasi terbesar ditempatkan di area fast track, mengingat mayoritas jemaah Indonesia akan melalui jalur Mecca Route.

“Penugasan ada di empat titik, dengan konsentrasi terbesar di fast track, karena sekitar sekitar 90ribu jemaah kita turun di Mecca Route, yaitu jemaah dari embarkasi Jakarta, Solo, Surabaya, dan Makassar,” pungkasnya.

Soliditas Jadi Kunci

Di tengah berbagai tantangan tersebut, kekompakan dan niat pelayanan menjadi fondasi utama keberhasilan. Abdul Basir mengingatkan seluruh petugas untuk menjaga disiplin, koordinasi, dan keikhlasan dalam melayani jemaah.

“Layani jemaah dengan sepenuh hati, jaga koordinasi, dan tetap solid di lapangan. Kita hadir di sini untuk memastikan jemaah merasa aman, nyaman, dan terlayani dengan baik sejak pertama kali tiba di Arab Saudi,” tutupnya.