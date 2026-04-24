Haji 2026: 15.349 Jemaah Diberangkatkan, Madinah Dilanda Panas Ekstrem

Operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M memasuki fase krusial. Memasuki hari keempat, arus keberangkatan jemaah Indonesia ke Tanah Suci terus menunjukkan progres signifikan, seiring upaya pemerintah memastikan pelayanan optimal di tengah tantangan cuaca dan kondisi kesehatan jemaah.

Hingga 23 April 2026, tercatat sebanyak 40 kelompok terbang (kloter) dengan total 15.349 jemaah telah diberangkatkan menuju Arab Saudi.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 9.884 jemaah yang tergabung dalam 25 kloter telah tiba di Kota Nabi, Madinah.

"Hingga hari keempat operasional, 40 kloter dengan 15.349 jemaah sudah diberangkatkan, dan 9.884 jemaah telah tiba di Madinah. Kami memastikan seluruh proses berjalan lancar dengan layanan yang terus dioptimalkan,” ujar Ichsan Marsha, Juru Bicara Kemenhaj, Jumat (24/4/2026).

Fokus Layanan Kesehatan Jadi Prioritas

Selain memastikan kelancaran transportasi dan akomodasi, aspek kesehatan menjadi perhatian utama pemerintah.

Berdasarkan data di Daerah Kerja (Daker) Madinah, sebanyak 93 jemaah menjalani rawat jalan, sementara 2 jemaah dirujuk ke Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI), dan 1 jemaah harus mendapatkan penanganan lanjutan di Rumah Sakit Arab Saudi (RSAS).

"Kami menaruh perhatian serius pada aspek kesehatan. Setiap laporan menjadi dasar penguatan layanan agar jemaah dapat beribadah dengan aman dan nyaman,” lanjut Ichsan.

Langkah itu mencerminkan pendekatan preventif sekaligus responsif pemerintah dalam menjaga keselamatan jemaah, terutama di tengah suhu ekstrem yang menjadi tantangan utama di Tanah Suci.

Duka di Tengah Ibadah, Negara Pastikan Hak Jemaah

Di tengah proses pemberangkatan yang terus berjalan, kabar duka datang dari salah satu jemaah asal kloter SOC-3, Rodiyah (68), yang wafat akibat serangan jantung.

Pemerintah memastikan seluruh hak jemaah tetap terpenuhi, termasuk pelaksanaan badal haji sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap ibadah yang belum sempat dituntaskan.

Peristiwa itu menjadi pengingat pentingnya kesiapan fisik dan pengawasan kesehatan bagi para jemaah, khususnya kelompok lanjut usia yang mendominasi keberangkatan tahun ini.

Kurangi Seremonial, Jaga Energi Jemaah

Dalam upaya menjaga kondisi fisik jemaah sejak awal perjalanan, Kemenhaj menegaskan kepada Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) di embarkasi untuk meminimalisir kegiatan seremonial saat pelepasan.

Kebijakan tersebut bukan tanpa alasan. Aktivitas yang berlebihan sebelum keberangkatan dinilai berpotensi menguras energi jemaah, yang seharusnya difokuskan untuk menjalani rangkaian ibadah panjang di Tanah Suci.

Waspada Cuaca Ekstrem di Madinah

Sementara itu, jemaah yang telah tiba di Madinah dihadapkan pada kondisi cuaca yang cukup menantang.

Suhu udara diperkirakan mencapai 34 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan sekitar 25 persen, kombinasi yang dapat memicu dehidrasi dan kelelahan.

"Kami mengimbau jemaah menjaga stamina, memperbanyak minum, dan mengikuti arahan petugas. Cuaca cukup panas, sehingga penting menjaga kondisi tubuh,” tegas Ichsan.

Imbauan ini menjadi krusial, mengingat aktivitas ibadah di luar ruangan cukup intens, termasuk ziarah dan salat di Masjid Nabawi.

Komitmen Haji Ramah Semua Kalangan

Di sisi lain, Kementerian kembali menegaskan komitmennya dalam menghadirkan layanan Haji Ramah Lansia, Disabilitas, dan Perempuan.

Program tersebut menjadi bagian dari transformasi layanan haji Indonesia yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Pendekatan ini tidak hanya menitikberatkan pada aspek teknis, tetapi juga pada nilai kemanusiaan, setiap jemaah, tanpa terkecuali, berhak mendapatkan pelayanan terbaik dalam menjalankan rukun Islam kelima.