Hadapi Pemeriksaan X-Ray, Calon Jemaah Haji Panik dan Buru-buru Buang Air dalam Kemasan

Calon jemaah haji yang akan diberangkatkan dari Asrama Haji Pondok Gede sebelum menaiki bus, akan melewati pemeriksaan dengan mesin X-Ray terlebih dahulu.

Para calon jemaah haji berbondong-bondong membawa koper dan perlengkapan pribadi mereka. Namun, mereka yang berasal dari gedung yang agak jauh dari lokasi pemeriksaan sempat mengalami kesulitan, saat petugas penyelenggara ibadah haji, baru memberitahu bahwa tas selempang dan koper harus diikat menjadi satu.

Tujuannya, kata petugas, untuk mempermudah pemeriksaan di dalam sehingga tidak memakan waktu cukup lama. Terkait hal ini, pantauan inilah.com di lokasi, sebagian calon jemaah haji memang dibantu oleh petugas penyelenggara ibadah haji.

Sementara itu, para calon jemaah haji yang menginap di gedung D1, justru sudah diberitahukan oleh petugas sebelum keluar gedung bahwa tas selempang harus dikaitkan dengan koper agar memudahkan pemeriksaan.

Pada pemeriksaan X-Ray ini, jemaah haji tidak boleh membawa gunting kuku dan gunting, termasuk cairan yang melebihi melebihi 100 ml.

Hal ini membuat sebagian jemaah yang sudah terlanjur membawa minum, akhirnya mengurangi sebagian air yang ada di dalam botol dengan cara diminum atau bahkan dibuang.

"Iya enggak tahu kalau tidak boleh bawa minum yang isinya lebih dari 100 ml," kata Yuni (52).

Setelah melewati pemeriksaan X-Ray para jemaah haji langsung diarahkan petugas untuk duduk sesuai dengan bus yang akan dinaiki.

Sebagai informasi, pemeriksaan X-Ray ini sudah menjadi tanggung jawab dari Avsec alias petugas keamanan bandara. Petugas dengan rompi bertuliskan "Sky Team" mengatakan, pemeriksaan koper dan X-Ray ini hanya dilakukan di Asrama Haji.