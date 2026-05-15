Hadapi Cuaca Ekstrem, DPR Minta Jemaah Ikuti Aturan Haji dan Jangan Paksakan Diri Bila Tidak Sehat

Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai NasDem, Dini Rahmania mengatakan cuaca panas yang ekstrem di Tanah Suci, tentu dapat berpotensi menyebabkan heatstroke pada jemaah haji.

Ia lantas meminta para jemaah haji untuk mengikuti arahan dari petugas kesehatan dan petugas haji, agar keselamatan tetap menjadi prioritas utama dalam beribadah.

"Jemaah juga harus mematuhi arahan petugas kesehatan dan petugas haji demi keselamatan bersama. Jangan memaksakan diri apabila kondisi tubuh kurang fit, karena kesehatan dan keselamatan jemaah harus menjadi prioritas utama agar ibadah berjalan lancar dan khusyuk," ujar Dini kepada inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Jumat (15/5/2026).

Ia juga mengimbau kepada seluruh jemaah Indonesia untuk menjaga kondisi fisik dengan baik.

"(Dengan cara) memperbanyak konsumsi air putih dan vitamin, serta menghindari aktivitas berlebihan di bawah terik matahari," jelasnya.

Sebagai informasi, Kemenhaj RI melalui media sosial turut mengingatkan jemaah agar meningkatkan kewaspadaan terhadap suhu panas di Tanah Suci.

Dalam imbauannya, jemaah diminta rutin minum air, tidak menunggu haus, menggunakan pelindung seperti payung berwarna terang, serta beristirahat secara berkala di tempat teduh.

Langkah-langkah sederhana itu dinilai krusial untuk mencegah kelelahan akibat suhu tinggi yang dapat berkembang menjadi kondisi medis berbahaya.