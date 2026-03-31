Gaspol Haji 2026, Pemerintah Siapkan Mitigasi Krisis dan Layanan Fleksibel Jemaah

Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI mempercepat persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M.

Fokus tidak hanya pada kesiapan teknis, tetapi juga keselamatan jemaah di tengah dinamika global serta fleksibilitas layanan ibadah.

Penegasan itu disampaikan Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), Puji Raharjo, saat menerima kunjungan kerja pengawasan Komite III DPD RI di Kantor Teknis Urusan Haji Madinah.

Dalam paparannya, Puji menegaskan, pemerintah telah menyiapkan langkah antisipatif menghadapi situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah.

"Keselamatan jemaah tetap menjadi prioritas utama bagi kami. Mengingat kondisi eskalasi di Timur Tengah, kami tengah menyiapkan beberapa skenario mitigasi yang komprehensif untuk memastikan jemaah dapat beribadah dengan aman dan tenang," ujar Puji dalam siaran pers Kemenhaj diterima inilah.com, Selasa (31/3/2026).

Selain aspek keamanan, Kemenhaj juga mematangkan skema layanan untuk menjaga kelancaran pergerakan jemaah.

Di antaranya penerapan Tanazul (pemulangan lebih awal atau penundaan) dan Murur (melintas di Muzdalifah) sebagai solusi mengurai kepadatan.

Terkait kewajiban pembayaran Dam, pemerintah menegaskan pendekatan yang fleksibel dan tidak memberatkan jemaah.

"Kami sedang mematangkan mekanisme pembayaran Dam, baik yang dilakukan di Tanah Suci maupun di Tanah Air. Pemerintah memberikan kebebasan kepada jemaah sesuai keyakinan masing-masing. Kami hanya memfasilitasi dan memberikan kemudahan agar jemaah bisa melaksanakannya sesuai pilihan mereka," tambah Puji.

Sementara itu, Pembantu Teknis Urusan Haji Umrah pada Kantor Urusan Haji (KUH) Jeddah, Zakaria Anshori, memastikan kesiapan teknis di lapangan terus dimatangkan.

Mulai dari transportasi, akomodasi hotel, katering, hingga layanan kesehatan disiapkan secara intensif menjelang kedatangan kloter pertama.

Dari sisi pengawasan, Wakil Ketua Komite III DPD RI, Dailami Firdaus, menyampaikan apresiasi atas langkah strategis pemerintah. Namun ia mengingatkan agar pengawasan di titik krusial tetap diperketat.

"Kami mendukung penuh langkah pemerintah, namun pengawasan lapangan terutama pada kesiapan petugas dan kenyamanan hotel di Madinah harus tetap dijaga ketat," tegas Dailami.

Kunjungan tersebut diakhiri dengan peninjauan langsung ke sejumlah dapur katering jemaah haji di Madinah.