Forum Umrah Madinah Pecahkan Rekor, Layanan Jemaah Melonjak

Forum Umrah, Haji, dan Ziarah edisi ketiga resmi ditutup dengan sejumlah capaian strategis yang memperkuat komitmen Arab Saudi dalam meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah, yang kerap disebut sebagai “Tamu Allah”.

Acara bergengsi itu berlangsung di bawah naungan Pangeran Salman bin Sultan bin Abdulaziz selaku Gubernur Wilayah Madinah. Penutupan forum turut dihadiri oleh Dr. Al-Hasan bin Yahya Al-Manakhra dan Abdulmohsen Al-Salem.

Forum tesebut mencatat sejumlah pencapaian signifikan, di antaranya keikutsertaan lebih dari 160 pembicara dan 150 peserta pameran, serta pelatihan khusus bagi lebih dari 800 tenaga kerja di sektor pelayanan jemaah.

Selain itu, forum yang digelar selama tiga hari sejak 30 Maret di King Salman International Convention Center, Madinah, Arab Saudi, itu juga memberikan penghargaan kepada para inovator yang berkontribusi dalam melayani hingga 18 juta jemaah umrah.

Antusiasme publik terhadap forum itu terlihat dari tingginya jumlah pengunjung. Lebih dari 50.000 orang memadati area pameran yang menghadirkan lebih dari 150 perusahaan lokal dan internasional, dengan luas area mencapai 11.000 meter persegi.

Selama tiga hari pelaksanaan, forum menyuguhkan lebih dari 25 sesi utama dan 40 lokakarya yang diisi oleh para pakar global.

Capaian itu menjadi bagian dari ekosistem terintegrasi yang sukses melayani lebih dari 18 juta jemaah umrah, dengan tingkat pertumbuhan mencapai 214 persen dan tingkat kepuasan melampaui 94 persen.

Selain itu, aplikasi digital Nusuk juga mencatatkan 51 juta pengguna di seluruh dunia, serta pengembangan 87 situs bersejarah dan destinasi pendukung ibadah.

Dalam kesempatan tersebut, juru bicara resmi Kementerian Haji dan Umrah, Dr. Ghassan bin Rashid Al-Nuwaimi, menegaskan forum itu berperan penting dalam meningkatkan efisiensi sumber daya manusia serta memperkuat kolaborasi global dalam sektor pelayanan ibadah.

Apresiasi Inovasi dan Masa Depan Umrah

Sebagai penutup, panitia memberikan berbagai penghargaan kepada mitra strategis dan pemenang inovasi teknologi yang dinilai berhasil menghadirkan solusi digital canggih.

Selain itu, penghargaan juga diberikan kepada startup terbaik dalam program akselerator bisnis, serta pemenang “Umrah Communication Award” dan sejumlah kategori lainnya bagi perusahaan umrah dan agen internasional.